El jugador Dani Alves niega violación y llora al declarar; “no soy violento”, asegura

Por Joseph Wilson

BARCELONA (AP) — El futbolista brasileño Dani Alves negó las acusaciones de que agredió sexualmente a una joven mujer en un discoteca de Barcelona al testificar el miércoles en el juicio en su contra.

Después de dos días en los que escuchó el testimonio de la presunta víctima, testigos, la policía y expertos, Alves declaró ante el juzgado que el encuentro fue consensual. Su acusadora testificó que Alves la violó en un baño de una exclusiva discoteca de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

“No soy ese tipo de hombre, no soy un hombre violento”, dijo Alves en respuesta a su abogada si forzó a la mujer para tener relaciones sexuales.

La presunta víctima declaró a los fiscales que bailó con Alves y que aceptó acompañarle al baño, pero que posteriormente cuando quiso irse el futbolista no se lo permitió. La mujer dijo que Alves le propinó una bofetada, le insultó y mantuvo relaciones sexuales con ella contra su voluntad.

Alves lo negó.

“Nunca me dijo que me parara. Estábamos disfrutando los dos allí”, declaró Alves, al tiempo que reiteraba que la mujer nunca le dijo que quería salir o alguna indicación de que no quería tenería relaciones sexuales con él. También desmintió que le hubiera dado una bofetada o que la insultó.

La Fiscal, Elizabeth Jiménez, concluyó sus argumentos con la afirmación de que el testimonio de la víctima “es creíble”.

Los fiscales buscan nueve años de prisión como sentencia para Alves si es declarado culpable, mientras que los abogados que representan a su acusadora piden 12 años.

El jugador de 40 años ingresó esposado al pequeño juzgado, vestido con un suéter de color blanco, pantalones oscuros y lentos. Su madre estuvo presente afuera del tribunal, como ha sido durante todo el juicio. Su esposa compareció el martes y testificó que Alves “olía a alcohol” cuando llegó a su casa tras la presunta agresión.

El juicio de tres días culmina el miércoles. Un veredicto suele tomar semanas.

Su acusadora testificó el lunes, a puerta cerrada bajo orden de la corte. La fiscalía pidió al tribunal que tomara medidas extra para proteger la identidad de la mujer después de que circuló un video en redes sociales el mes pasado en el que supuestamente identificaron a la mujer.

En testimonio que dio el año pasado a la fiscalía, la mujer dijo que se encontró con Alves pasada la medianoche en el club Sutton en una elegante zona de Barcelona Ella le acompañó a una zona VIP y a un baño privado, donde supuestamente él la abofeteó, empleó un lenguaje insultante y la violó.

Una amiga y primera de la presunta víctima que salieron a bailar con ella esa noche testificaron el lunes ante el panel de tres jueces que la mujer salió del baño muy afectada y que les dijo que Alves “le hizo mucho daño”.

Los policías que atendieron a la presunta víctima testificaron que ella se sentía abatida y que les dijo que Alves le había agredido sexualmente. Los agentes indicaron el martes que la mujer tuvo que vencer el temor de que nadie le iba a creer antes de presentar la denuncia. Un agente dijo que la mujer le dijo: “No quiero dinero, solo justicia”.

Un amigo de Alves que le acompañó en la discoteca testificó que Alves y la mujer tuvieron “química” antes de entrar el baño y que no notó nada raro con la mujer después. El amigo añadió que Alves bebió vino y whisky ante de ir al club nocturno.

La defensa de Alves pidió al tribunal que considera su estado de embriaguez como factor atenuante para una sentencia reducida si se le encuentra culpable.

Una experta forense que examinó a la mujer testificó que ella sufre de un “cuadro de estrés postraumático”, conclusión que fue puesta en entredicho por un perito de la defensa.

Alves es uno de los futbolistas más exitosos del mundo y ha ganado títulos importantes con varios clubes de élite, como Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain. También ayudó a Brasil a ganar dos trofeos de la Copa América y una medalla olímpica de oro a los 38 años. En 2022 disputó su tercer Mundial, el único gran título que no ha ganado.

Su contrato con el club mexicano Pumas UNAM fue rescindido inmediatamente después de su arresto.