Río de Janeiro se despide de uso obligatorio de cubrebocas en interiores y exteriores

Por Débora Alvares

BRASILIA, Brazil (AP) — La ciudad de Río de Janeiro flexibiliza el uso de mascarillas ante la disminución del número de casos de COVID-19 en Brasil.

Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro. Quando atingirmos 70% na dose de reforço, acaba tb o passaporte da vacinação. pic.twitter.com/T2ncXcjfG5

— Eduardo Paes (@eduardopaes) March 7, 2022