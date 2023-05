Un vehículo embiste a migrantes en Brownsville, Texas; hay 7 muertos y 6 heridos

-Información en desarrollo

TEXAS (AP).- Siete personas murieron y otras seis resultaron heridas al ser atropelladas el domingo por un vehículo cuando esperaban en una parada de autobús en Brownsville, Texas, informó la policía.

Martin Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, dijo que el suceso ocurrió el domingo a eso de las 8:30 a.m en una parada de autobús cerca de un albergue de migrantes en esa ciudad fronteriza. No queda clara la causa del choque.

TX: #BREAKING At least 7 migrants are dead and 4-6 are hurt after Brownsville Police say a man driving an suv crashed into the group waiting at the bus stop.

A spokesperson for the police says they are investigating whether or not alcohol played a factor.

Witnesses at the… pic.twitter.com/mDay4JSiEu

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 7, 2023