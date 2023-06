La alianza entre PAN y PRI no hizo la diferencia para ganar, critica Damián Zepeda

En entrevista con Los Periodistas, el Senador Damián Zepeda, quien en repetidas ocasiones ha criticado la alianza que mantiene su partido, el PAN, con el PRI, cuestionó la decisión de los dirigentes nacionales de los partidos de continuar unidos rumbos a las elecciones presidenciales de 2024. Dijo que en caso de mantener este plan “estarán administrando la derrota”.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Damián Zepeda Vidales, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó de nueva cuenta la alianza que mantiene el blanquiazul con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues dijo, no ha hecho la diferencia para ganarle a Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las urnas.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el expresidente nacional del PAN aseguró que gran parte del fracaso de la alianza se debe a que el PRI tiene un alto porcentaje de rechazo ciudadano, lo cual dificulta echar a andar un proyecto sin que sea visto de mala manera.

“No hay un solo ejemplo donde la alianza PAN-PRI haya hecho la diferencia para ganar. ¿Que está pasando? Por el contrario, que la gente la está rechazando. Hoy por hoy, el PRI como partido tiene al menos 65 por ciento de rechazo ciudadano, entonces cómo crees que vas a despertar un proyecto, esperanza, si vas abrazado de un instituto que trae ese problema de percepción ciudadana”.

El Senador aseguró que la alianza PAN-PRI ha sido un fracaso electoral y tiene un problema de fondo debido al contraste que existen entre los partidos. Por eso sugirió ponerle un alto al pacto de manera inmediata y comenzar en solitario un nuevo proyecto.

“El problema es de fondo, la alianza PAN-PRI, quiero ser clarísimo, ha resultado un fracaso electoral, no estoy argumentado en términos de que es una incongruencia histórica, o en términos de que no compartimos visiones de gobierno, o en términos de que no compartimos hoy lucha, lo que ahorita estoy diciendo es que esto no resultó, la ciudadanía está rechazando este proyecto conjunto PAN-PRI y es demostrable, hoy los resultados son 16 millones de mexicanos que van a estar bajo sus gobiernos. 2021, 15 estados ¿Cuántos ganó la alianza? Cero, y me alegan y me dicen Damián estás mal. Yo creo entonces, además de la incongruencia histórica que representa, simplemente en términos electorales ha fracasado y es momento de decir basta, hacer un alto en el camino, corregir el rumbo y empezar un nuevo proyecto”.

Damián Zepeda, quien en repetidas ocasiones ha criticado la alianza que mantiene su partido, el PAN, con el PRI, cuestionó la decisión de los dirigentes nacionales de los partidos de continuar unidos rumbos a las elecciones presidenciales de 2024. Dijo que en caso de mantener este plan “estarán administrando la derrota”.

“Mi llamado es: necesitamos cambiar el rumbo, tenemos una última oportunidad, se les está yendo el barco, es el último llamado y no puede ser que pese mas una decisión individual a buscar ganarle a Morena en 2024. A mí me parece que están administrado la derrota, así tal cual lo digo, están administrando la derrota y no se vale, México merece mucho más, pero para eso debemos hacer algo distinto”.

El pasado 5 de junio, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, presidentes del PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que irán juntos para la elección presidencial de 2024 y, con apenas autocrítica, hicieron un buen balance de la derrota en el Estado de México, el mayor estado de la República. Dijeron que si la gente hubiera salido a votar en mayores números, habrían ganado, “como en Coahuila”, donde hubo entre dos y tres puntos porcentuales más de participación electoral.

Los dirigentes naciones de estas tres fuerzas políticas dieron una conferencia bajo el logotipo de Va por México, el bloque que nació en la mansión del multimillonario Claudio X. González. Los tres se mostraron alegres o, en lenguaje más coloquial, “echados para adelante”. Aseguraron que van a invitar a “la sociedad civil”, un eufemismo utilizado por el mismo empresario para denominar a una serie de organizaciones vinculadas a ellos mismos, como “Sociedad Civil México”, dirigida por la panista Ana Lucía Medina Galindo.

El Senador calificó como “desastrosa” la derrota de la alianza Va por México el pasado fin de semana en el Estado de México y criticó que Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano hicieran un buen balance de la derrota.

“Derecha la flecha como dicen, me parece que el resultado fue muy duro de esta jornada electoral, creo que fue una derrota desastrosa, así la calificaría por lo que significa y no veo qué estén celebrando aunque debo de decir que ya no me sorprende porque he visto cómo cada elección parecen salir a celebrar cosas que no. Por qué digo que es un fracaso grave, una derrota fuerte, como resultado de esta jornada resulta ser que 16 millones de mexicanos van a pasar a ser gobernados por Morena y en nuestra visión visión eso es una tragedia”.

Zepeda Vidales afirmó que los dirigentes de los tres partidos quieren minimizar la derrota electoral del fin de semana haciendo cálculos engañosos, con comparaciones sin sentido y diciendo que el PRI obtuvo un triunfo contundente en Coahuila, entidad que tiene casi cinco veces menos población que el Estado de México.

“Lo quieren minimizar diciendo que no es tanto porque ganó el PRI Coahuila, la verdad de las cosas es que sin minimizar a Coahuila no son comparables porque el Estado de México tiene 16 millones de habitantes y Coahuila tiene 3 millones de habitantes, entonces es 5 veces más grande este estado, me parece que visto así es una derrota tremenda”.

El expresidente nacional del PAN criticó que la alianza Va por México trate de engañar a la gente con un discurso falso y aseguró que el primer paso para poder vencer a Morena es reconocer la derrota.

“Se pierde por 500 mil votos, y yo escucho que dicen ‘es que perdimos por poquito’ yo no sé por cuánto querían perder para que eso fuera significativo, 500 mil votos eso es un mundo y luego se hacen una serie de cálculos engañosos, a mí la verdad es que no me gusta engañarme, no creo que ganemos nada engañando a la ciudadanía, porque en primera esos cálculos son falsos […] Quiero ganarle a Morena porque me parece que está haciendo un pésimo Gobierno a nivel nacional, sin embargo, el primer paso para ganar es reconocer en dónde estás, reconocer el problema que tienes para cambiar cosas, corregir el rumbo para poder tener un resultado distinto”.

Damián Zepeda cuestionó la falta de autocrítica por parte de los miembros de la alianza, pues dijo, luego de la derrota lo justo sería “exigir al menos una reflexión profunda y voltear a ver los datos”.

Finalmente, el Senador lamentó que PAN, PRI y PRD sigan defendiendo su decisión de ir juntos en 2024 a pesar de los fracasos acumulados pues no quieren reconocer el error histórico que cometieron.

“Me parece increíble que sea no, ¿qué creo que es lo que pasa? Que están defendiendo a toda costa una decisión tomada, no quieren reconocer el error histórico que se cometió y por lo tanto todo está pensado, todos los argumentos, para justificar una mala decisión, yo creo que si seguimos así vamos a perder el 24”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado