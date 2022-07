Ons Jabeur se convierte en la primera mujer africana en avanzar a final de Wimbledon

Por Howard Fendrich

Inglaterra, 7 de julio (AP).- Ons Jabeur avanzó a su primera final de Grand Slam tras derrotar el jueves 6-2, 3-6, 6-1 a Tatjana Maria en el torneo de Wimbledon, una victoria de ribetes históricas para las mujeres árabes y africanas.

La tunecina es la primera mujer árabe que avanza a la final de una cita de Grand Slam y la primera mujer africana que lo logra en la era abierta.

Tercera cabeza de serie en All England Club, Jabeur enfrentará en la final del sábado a la ganadora del duelo entre la rumana Simona Halep — la campeona de Wimbledon en 2019 — y la kazaja Elena Rybakina (17m cabeza de serie).

The final is set.

It's Jabeur vs. Rybakina for the Ladies' Singles title 🏆

