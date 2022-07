Nadal derrota a Fritz en Wimbledon y avanza a semifinales; se medirá contra Kyrgios

Por Howard Fendrich

Inglaterra, 6 de julio (AP).- En otra demostración de arrojo, Rafael Nadal avanzó a las semifinales de Wimbledon tras imponerse en un desempate en el quinto set ante el estadounidense Taylor Fritz.

El astro español de 36 años emergió triunfante 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4) ante el 11mo cabeza de serie en la Cancha Central el miércoles.

La victoria mantiene a flote las pretensiones del segundo preclasificado de monopolizar los cuatro títulos de Grand Slam en un mismo año.

El campeón de 22 grandes tuvo que salir de la pista acompañado por un fisioterapeuta en el segundo set, pero regresó y siguió jugando.

Just @RafaelNadal things 😤

The champion comes back to defeat Taylor Fritz in a five-set epic, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/G7Luqy8lSH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2022