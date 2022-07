Rafa Nadal avanza sin problemas a cuartos de final en Wimbledon: Ahí lo espera Fritz

MADRID, 4 de julio (EuropaPress).- El tenista español Rafa Nadal ha avanzado a cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de superar este lunes al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-2, 7-6(6)), y se cita en la siguiente ronda con el estadounidense Taylor Fritz, su primer verdugo de 2022.

El número cuatro del mundo, ganador del grande británico en 2008 y 2010, tuvo que emplearse a fondo para avanzar por octava vez a los cuartos de final del torneo y doblegar a un rival que presentó batalla en un exigente partido en la pista central del All England Club.

Y es que el balear topó con un Van de Zandschulp firme en el resto, algo que le permitió salvar las dos bolas de break a las que se enfrentó en el segundo juego del parcial inaugural, y valiente para subir a la red.

