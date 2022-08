Indecente llevará arte, amor, pasión y venganza al Teatro Helénico

La obra cuenta la historia de The god of vengeance, obra de Sholem Asch, a través de los apasionados artistas de la pequeña compañía judía de teatro que se arriesgaron para presentar la puesta en escena en Europa y Estados Unidos.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La obra Indecente, de Paula Vogel, se presentará en el Teatro Helénico del 13 de agosto al 2 de octubre bajo la dirección de Cristian Magaloni y la producción de Ana Kupfer. Indecente se basa en la puesta en escena The God of Vengeance que se escribió en 1907 y recorrió diversos países causando revuelo y polémica en la comunidad judía.

Esta obra cuenta la historia de The god of vengeance, obra de Sholem Asch, a través de los apasionados artistas de la pequeña compañía judía de teatro que se arriesgaron para presentar la puesta en escena en Europa y Estados Unidos. Los pasajes incluyen su creación en Varsovia en 1906, además de su presentación en Broadway, lugar donde la censuraron por incluir un beso entre dos mujeres, hasta sus últimas representaciones en Polonia.

El elenco está integrado por Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Federico Di Lorenzo, Roberto Beck y Jorge Lan, además de contar con los músicos Leo Soqui, Cecilia Becerra y Rodrigo Garibay. La productora Ana Kupfer comentó durante la conferencia de prensa que la obra se realizará en memoria del productor Eloy Hernández.

Cristian Magaloni, el director de la puesta en escena explicó que el texto fue muy bien recibido en Estados Unidos y fue acreedor a un premio Pulitzer y Tony.

“Es un texto increíble, es un texto que habla sobre el teatro y es un homenaje al teatro, es un texto que habla sobre una obra que se llama El Dios de la Venganza de Sholem Asch, es la historia de la obra, el personaje central es una obra de teatro, vamos a seguir esa obra a lo largo de varias décadas[…] y ver todo lo que despierta en las sociedades que va tocando”, señaló Magaloni.

Magaloni agregó que esta es sin duda una obra que tocará fibras en las personas, ya que es una obra que tiene un trabajo previo de años y que ha vivido de la generosidad de los creativos y que ha implicado mucho esfuerzo; además de ser una obra que ha generado mucho amor y entrega en todos aquellos que han participado en ella.

Elizabeth Guindi señaló que todos realizan varios personajes, ese es el gran reto de la obra, una de los que ella interpreta es muy contradictorio ya que toca lo espiritual y lo que no lo es. “Este personaje me reta, me gusta porque tienes que tocar muchas partes del ser humano”, aseguró.

Ana Guzmán Quintero explicó que dará vida a 7 personajes que tienen en común ser la joven ingenua por lo que interpretará a una joven pura, a la esposa Sholem Asch y a varias actrices. “Es una metateatralidad todo el tiempo porque son actores que a la vez están interpretando la obra pero que a la vez es un universo mezclado muy divertido”, afirmó Guzmán.

La actriz Majo Pérez interpreta 6 personajes entre ellas una prostituta que se enamora de la joven ingenua. “Creo que es hermoso poder buscar este amor tan bondadoso y blanco, creo que muchas veces se va a ese otro extremo de un amor entre dos mujeres se va a los sexual, a lo sucio, lo prohibido y justo lo que queremos mostrar con esta historia y lo que tría Sholem Asch es mostrar este otro lado de la dulzura, del amor, de la ternura y creo que lo muestra con estas dos mujeres”, destacó Majo.

Indecente se presentará en el Teatro Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, del 13 de agosto al 2 de octubre con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas. Los boletos están disponibles en la página helenico.gob.mx y en la taquilla del Centro Cultural Helénico y cuentan con el 30 por ciento de descuento hasta el 12 de agosto.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.