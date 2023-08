CdMx: Sujetos asaltan joyería de Plaza Las Antenas, en Iztapalapa; hay 2 detenidos

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, cuando un sujeto amagó con una pistola a la encargada de la joyería, mientras otros dos sustrajeron piezas; las joyas fueron recuperadas.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Una joyería ubicada en el centro comercial Plaza Las Antenas, en la Alcaldía Iztapalapa, fue asaltada esta mañana, hecho que derivó en la localización y arresto de dos personas presuntamente implicadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que en coordinación con personal de seguridad privada de la plaza comercial permitió la detención de dos hombres de 48 y 29 años de edad por su presunta relación con el robo a la joyería Bizarro.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:00 horas de este lunes, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron del robo a la mencionada tienda, por lo que oficiales en campo, asignados a la seguridad en las inmediaciones de la plaza, rápidamente ingresaron.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La encargada del establecimiento explicó a los oficiales que, al momento de abrir el local, tres hombres pidieron que les mostraran varias piezas y en un momento, uno de ellos la amagó con una pistola, mientras que los otros dos tomaron los objetos y salieron con el fin de escapar.

Personal de seguridad refirió que los probables responsables estaban en el estacionamiento del sótano, a lo que de forma inmediata los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización.

Minutos después, dos hombres con características físicas descritas por la denunciante fueron detenidos por elementos de la SSC capitalina y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, realizaron una revisión de seguridad a su vehículo, encontraron una réplica de arma de fuego y las piezas de joyería robadas.

Se reportó un robo a una joyería en Plaza Las Antenas, al momento hay dos detenidos y se recuperó lo robado. Seguridad privada de la plaza actuó muy rápido y llamó a @SSC_CDMX desde el primer momento. Los detenidos traían una réplica de arma de fuego. pic.twitter.com/LBw7Ky7kY8 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 7, 2023

Omar García Harfuch, titular de la SSC, agregó en sus redes sociales una publicación con las fotografías de los detenidos, quienes han sido puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, funcionario que determinará su situación legal.