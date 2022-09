El líder del PRI niega haber cedido ante el Gobierno: “no tengo nada que esconder”

El presidente del PRI, “Alito” Moreno, se mostró tranquilo con la posibilidad de que la alianza entre su partido, el PAN y el PRD continue ya que reconoció que sólo con la coalición podrán tener triunfos en las elecciones de 2023 y 2024.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Fueron varias veces en las que se le cuestionó sobre un posible pacto con el Gobierno federal. En cada una de ellas, Alejandro Moreno Cárdenas —quien pasó de la sonrisa al claro enfado— rechazó este escenario y aseguró que el respaldo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dado a la iniciativa que presentó la Diputada Yolanda de la Torre Valdez se debe a un acto de responsabilidad hacia los mexicanos.

—Usted parece que está pactando. Se está señalando al PRI de ceder con Morena y el Presidente a sus presiones, ¿no le pega a usted, en su credibilidad al partido? —le cuestionó una reportera.

—Nada más fuera de la realidad […] Yo no tengo nada que esconder, nada que pactar […], tengo la cabeza siempre tranquila, estoy firme y estoy convencido de que la única forma es trabajar juntos y en equipo. Si algo tenemos es que hemos honrado nuestros compromisos, nuestra palabra. Para todos queda claro que el ataque que nos han hecho y nos han perseguido políticamente es a raíz de nuestras votaciones y nuestras posiciones —respondió “Alito”, cómo se conoce al dirigente, desde la sede del PRI, donde hace sólo dos meses se reunió con exdirigentes del partido que insisten desde entonces en su renuncia.

La iniciativa que ha congelado al bloque opositor prevé prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles al menos hasta 2028, una medida que ya le costó al PRI una “suspensión temporal” de la alianza Va por México, situación que al dirigente Alejandro Moreno Cárdenas parece no preocuparle, pues esta mañana recordó a la coalición que si no compiten juntos en las elecciones de 2023 y 2024 no tienen posibilidades de ganar.

“¿Romper la coalición? ¿Quién gana?, ¿va a ganar el PAN solo?, ¿va a ganar el PRD solo? Es un tema no sólo matemático, es un tema estratégico”, expuso en una conferencia minutos después de que los dirigentes Marko Cortés y Jesús Zambrano anunciaron en entrevistas a medios la suspensión.

Aunque el dirigente explicó que desde San Lázaro respaldarán la iniciativa de reforma constitucional presentada, la decisión fue cuestionada porque se tomó en medio de la presión que ha enfrentado Alejandro Moreno de militantes, exdirigentes del PRI y de las autoridades de Campeche que lo investigan por posible enriquecimiento ilícito.

A ello se suma que desde la semana pasada la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados terminó de formar la Sección Instructora que revisará las pruebas sobre las acusaciones penales contra “Alito” Moreno de la Fiscalía de Campeche, y con las que ha pedido su desafuero.

El acto que prendió alertas en la oposición y que ha dado pauta a la versión de un posible pacto con el Gobierno se dio en Campeche, su tierra. En los últimos meses la Gobernadora morenista Layda Sansores ha difundido audios que relacionarían al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI con supuestos actos de corrupción, pero la difusión de este material se suspendió justo cuando se dio a conocer la iniciativa del PRI que favorece los planes que el Gobierno federal tiene con la Guardia Nacional.

Incluso el priista y exgobernador Roberto Madrazo Pintado hizo públicas sus sospechas en redes sociales al sugerir un pacto entre el PRI y el Gobierno federal a través del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. “Ya no van a hablar más de Alejandro Moreno porque ya llegaron a un acuerdo (junto con Adán Augusto para aliarse PRI y Morena y dejar al Ejército en las calles por 4 años más… El Jaguar logró su objetivo… Asustaron a Alito”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, Alejandro Moreno respondió brevemente a estas acusaciones. Con un gesto serio afirmó que la decisión de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene que ver con una cuestión del partido y no con un movimiento para defender sus intereses personales.

En ese sentido, la Diputada Yolanda de la Torre defendió su propuesta, descartó recibir algún tipo de presión para presentarla y detalló que lo hizo al darse cuenta que la ciudadanía respalda el trabajo del Ejército y la Marina. “A mí no me manda nadie […]. Esa es una iniciativa mía.”, resaltó.

La versión de un pacto con autoridades federales también fue alimentada porque la semana pasada, cuando el titular de Segob acudió a la Cámara de Diputados a entregar el Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, saludó sonriente al priista y tuvieron una breve conversación.

“Lo único que ocurrió con el Secretario de Gobernación es un saludo formal entre políticos que están en el recinto legislativo y lo menos que podemos tener es respeto. La cortesía política siempre la ha habido, siempre la habrá”, aseguró Moreno Cardenas e insistió en que no llegó ningún acuerdo “en lo oscuro”.

De igual forma, esto fue descartado hoy por el Secretario Adan Augusto López, quien dijo desconocer la iniciativa del PRI que respalda la presencia de militares en las calles, por lo que no pudo influir en ella.

“El que uno dialogué con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opinión. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”, afirmó ante medios de comunicación luego de una reunión con senadores.

A Alejandro Moreno también se le cuestionó si antes de apoyar la iniciativa de la Diputada Yolanda de la Torre la consultó con sus pares de la colación, aunque dijo que sí, tanto él como Rubén Moreira, coordinador de la bancada en San Lázaro, defendieron que tomaron una decisión independiente, como partido.

“Alito” detalló que adelantó a Marko Cortés y a Jesús Zambrano sobre la propuesta en el Legislativo, no profundizó en ella pero los politicos le manifestaron que no estaban de acuerdo.

“Nosotros tenemos una ruta, una agenda legislativa y no en todos los puntos de la agenda legislativa tenemos que coincidir”, expuso.

Al priista también se le preguntó si esta iniciativa no beneficiará a Morena o significa una traición a los intereses de la alianza opositora. En cada ocasión, Alejandro Moreno descartó que el PRI esté a favor de la militarización, aunque sí respalda seguir aumentando los recursos a las Fuerzas Armadas.

Moreno estuvo acompañado de diputadas y diputados, así como de la Secretaria general del partido y excandidata al Gobierno del Estado de México, Carolina Viggiano, todos ellos permanecieron sonrientes junto al dirigente partidista, cuya expresión cambió cada que se le preguntó sobre una posible traición a la alianza opositora a favor de Morena, que ha prometido extender la presencia de militares en las calles.

–¿No están ustedes traicionando lo que prometieron con la alianza? –cuestionó una periodista.

–¿Qué cosa prometimos? –contestó Moreno Cárdenas ya sin estar sonriente.

–Que no habría militarización

–No es la militarización

-¿No es un engaño decir que se va por una Guardia Nacional civil cuando está llena de militares?

“Nada más fuera de la realidad. Nosotros hemos trabajado por resolver los temas del país. Los acuerdos que se han construido son a favor de tener un espacio para poder construir una policía que no ha tenido la capacidad este Gobierno para construirla. No hay nada con la militarización del país”, insistió.

De acuerdo con Alejandro Moreno, las diferencias con la alianza Va por México no significan una ruptura, ahora, según dijo, pasan por una suspensión temporal en la que su partido estará abierto a dialogar.

“No es una ruptura, porque no lo dije yo, lo dijeron ellos, es suspensión”, enfatizó desde la sede del tricolor en la Ciudad de México.

