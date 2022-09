Alito dice que la alianza no está en riesgo, pero que el PRI sí apoya militarización

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Diputada Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, la cual ha llevado a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a suspender la coalición legislativa y electoral Va por México y pidió a sus hasta hoy aliados y a todos los partidos políticos a sumarse a esta propuesta.

“Esta propuesta no es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al Gobierno. Esta es una decisión que tomamos por México porque ya va siendo hora que las decisiones en este país se tomen pensando en los mexicanos y no por intereses personales o de grupo o de un partido político”, dijo “Alito”, como se conoce al dirigente del tricolor, en una conferencia de prensa en la que cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno federal a la par que reconoció el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.

Moreno Cárdenas negó que con esta iniciativa se rompa con la “moratoria constitucional” anunciada el pasado 9 de junio por el bloque opositor y les pidió a sus aliados comprender “y que tengan claro” que la coalición Va por México es mucho más “que una acción electoral y legislativa, y romperla por esto es no darle importancia” a lo que lo ha construido la oposición.

“Ante cualquier duda, se los dice el Partido Revolucionario Institucional, la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que se respetan sus posturas, tenemos un proyecto conjunto, pero esto no quiere decir que coincidamos con todo. Esto es por México esto es por la gente ¿Con quién están? Con los intereses personales o de partido o con el interés supremo del pueblo de México”, dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.