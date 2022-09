La Diputada de la polémica (PRI): No es pacto de impunidad, se necesita al Ejército

La Diputada del PRI Yolanda de la Torre propuso una iniciativa de reforma dentro del decreto que creó la Guardia Nacional para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, cambio que tendría la simpatía de la mayoría de Morena en San Lázaro para ser aprobada, lo que rompería el pacto del tricolor con el PAN.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Yolanda de la Torre, la Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que propuso ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de cinco a nueve años, afirmó que su iniciativa “no es un pacto de impunidad” para proteger al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, pues dijo, es necesaria la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública.

“¿Usted cree que Alejandro Cárdenas necesita que lo defiendan? No, él ha sido violado su proceso, sus garantías procesales, nunca va a pasar nada, nada; tampoco necesita que lo defiendan y me parece que también él ha dado evidencia pública, no estoy en ese contexto”, dijo la legisladora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La Diputada del partido tricolor aseguró que su propuesta, que fue respaldada por su bancada en la Cámara de Diputados, no generará una ruptura con el Partido Acción Nacional (PAN), ni provocará el fin de la alianza Va por México.

“Yo tengo la certeza que la alianza electoral es fuerte, es poderosa, Va por México y pues que tendrán que cuidar lo que tienen que cuidar […] La alianza Va por México es un tema de los presidentes de los partidos, es un tema que tienen que arreglar ellos y discutir y romperla, pues tiene que tener cosas de fondo que a la alianza legislativa que tenemos la alianza legislativa fue”.

La legisladora del PRI Yolanda de la Torre propuso una iniciativa de reforma dentro del decreto que creó la Guardia Nacional para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, cambio que tendría la simpatía de la mayoría de Morena en San Lázaro para ser aprobada, lo que rompería el pacto del Revolucionario Institucional con Va por México.

Los diputados federales del PRI afirmaron que la ineficiencia de Morena para solucionar los problemas de inseguridad los obliga a dar una prórroga de acompañamiento hasta 2028 para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.

Ante la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, las Diputadas y Diputados del PRI proponemos que la Guardia Nacional sea acompañada por el Ejército cuatro años más. pic.twitter.com/EyaB5qY7wH — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 6, 2022

Este mismo martes, Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, remarcó en un comunicado que “en congruencia con la Moratoria Constitucional, comprometida y firmada de frente a la sociedad”, esa fuerza política no aprobaría nada de la Guardia Nacional.

Minutos después, Marko Cortés, presidente del PAN, adelantó la ruptura de la coalición Va por México si el PRI avala las reformas sobre la Guardia Nacional, porque dijo que “la razón de ser” de la misma es cuidar el país y evitar la militarización.

Horas después, Alejandro Moreno Cárdenas respondió que el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. “Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa”, adelantó.

Yolanda de la Torre aseguró que su iniciativa no pretende trastocar la Constitución, sino fortalecer la seguridad pública en todo el país ante la ineficacia del Gobierno federal en el tema de protección a la ciudadanía.

“Se tienen que regresar y con todo respeto lo digo porque lo creo, pues el Gobierno federal ha sido ineficiente, no ha podido, no se ha logrado hoy, pues que el propio Presidente dice, pues no, no hemos podido avanzar y esa es la realidad que tenemos”.

A pregunta expresa de Alejandro Páez sobre si la propuesta fue consultada de manera previa con Alejandro Moreno Cárdenas o Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI en San Lázaro, la Diputada indicó que sí, pero dijo, no pidió ningún tipo de permiso ni autorización para presentarla.

“Sí lo comenté, y lo comenté desde desde hace un año, desde hace un año comenté esta preocupación, no la iniciativa porque no la tenía clara, comenté que yo quería que trabajáramos en esto y que avanzáramos porque teníamos un problema […] No aviso, yo tengo cortesías políticas con mi grupo parlamentario. Yo estoy muy clara en esto y coinciden mis compañeros, pero con todo respeto no pido permiso, sí tengo cortesía. […] Sí han estado de acuerdo no solo Alejandro Moreno y Rubén Moreira, todo mi Grupo Parlamentario porque este es un tema que es prioritario.”

Este día, ante el riesgo de que la coalición Va por México pueda llegar a su fin ante la posibilidad de que el PRI apoye reformas legales sobre la Guardia Nacional, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los constructores de Va por México, urgieron a los integrantes de la coalición a respetar los acuerdos.

“En la construcción de la coalición Va por México –que tanto ha servido a la contención de daños causados por Morena y que es la mejor vía para lograr la alternancia democrática– el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos ha sido y debe seguir siendo la regla fundamental”, escribió González Guajardo, en cuya mansión se gestó esa alianza de PRI, PAN y PRD.

Por su parte, De Hoyos coincidió con González Guajardo en que la fortaleza de la coalición Va por México es cumplir “lo pactado” entre los integrantes.

“La coalición Va por México surgió para preservar los valores de la democracia y defender la Constitución, incluyendo la lucha contra la militarización. Su fortaleza reside en el cumplimiento de lo pactado. Los líderes partidarios deben apegarse a principios y honrar los acuerdos”, subrayó el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La postura de ambos dirigentes empresariales se produce luego de que el presidente del PAN, Marko Cortés, advirtió que Va por México terminaría si el PRI avala las reformas sobre la Guardia Nacional, porque “la razón de ser” de la misma es cuidar el país y evitar la militarización.

“Si no se cuida la razón de ser, lo que dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”, alertó Marko Cortés, dirigente del PAN.

Así, de aprobarse las reformas a la Ley para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se amplié la participación de las Fuerzas Armadas en esta tarea, la coalición PRI, PAN y PRD llegaría a su fin, luego de que se creó para enfrentar a Morena y a sus aliados en las elecciones de 2021 y 2022.