Doña Ángela, “a mexican abuelita”, supera a Gordon Ramsay y Martha Stewart en YouTube

La youtuber michoacana encantó a millones de personas con sus videos de cocina que han sido más vistos que los del dueño de uno de los mejores restaurantes del mundo y de la reconocida especialista en cocina.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Desde una pequeña localidad del municipio de Ario, en Michoacán, Doña Ángela Gardias, una abuelita mexicana que comparte sus recetas en el canal de YouTube “De mi rancho a tu cocina“, superó en views a las figuras más reconocidas de la gastronomía: el chef británico Gordon Ramsay y la presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart.

De acuerdo con la lista publicada por la plataforma Latinometrics sobre “Los últimos 25 videos”, las recetas de Doña Ángela grabadas con una cámara de celular y desde su cocina, alcanzaron más de cuatro millones de suscriptores y más vistas que el ganador de 17 estrellas Michelin, y la especialista en estilo y cocina.

“Mientras que Martha, Gordon, y casi todos los canales de la lista, tienen equipos de producción y de primera línea, Doña Ángela cocina en su propia cocina humilde y sus hijas graban todo el contenido con sus teléfonos”, se lee en la publicación.

Martha Stewart tiene 847 mil suscriptores, mientras que el chef británico Gordon Ramsay, quien cuenta con cinco veces más de suscriptores que la mexicana, mantiene 19.4 millones, sin embargo, ambos tienen menos visualizaciones que la cocinera michoacana.

Sin una larga trayectoria como chef o premios internacionales en su restaurante, Doña Ángela encantó con sus recetas y tradiciones culinarias a millones de personas en todo el mundo.

“La popularidad de Doña Angela entre sus suscriptores se atribuye a nuestra afición por las formas tradicionales de gastronomías, a que es una abuela cariñosa, y a nuestro antojo por las enchiladas”, refirió la plataforma sobre la receta de este platico que ya acumula casi 11 millones de visitas.

Además, su canal se ha convertido en un objeto de estudio para los investigadores; fue incluido como parte de la tendencia “YouTubers Campesinos”; y en algunas escuelas los muestran para la enseñanza de técnicas culinarias y el idioma.

Y según el reporte de Latinometrics, una universidad sueca citó el canal “De mi rancho a tu cocina” como un medio para que los migrantes se vuelvan a conectar con su cultura cuando están lejos de casa.

La superestrella en YouTube con su canal “De Mi Rancho a tu Cocina” entró en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México 2020 de la revista Forbes, entre personalidades como Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Yalitza Aparicio, Salma Hayek, Natalia Lafourcade y Luisa Wilson.

