La OTAN suspende tratado de seguridad clave de la Guerra Fría tras retirada de Rusia

Por Lorne Cook

BRUSELAS (AP).— La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este martes la suspensión formal de un tratado de seguridad clave de la época de la Guerra Fría en respuesta a la retirada de Rusia del acuerdo unas horas antes, e indicó que sus miembros que habían firmado el tratado han congelado ahora su participación.

La mayoría de los 31 aliados de la OTAN firmaron el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el cual buscaba evitar que los bandos enfrentados en la Guerra Fría concentrasen fuerzas en las fronteras mutuas o en sus inmediaciones. Se firmó en noviembre de 1990, pero no se ratificó plenamente hasta dos años más tarde.

Según la OTAN, “una situación en la que los Estados Aliados Parte acaten el Tratado mientras que Rusia no lo hace, sería insostenible”.

North Atlantic Council Statement on the Allied response to Russia's withdrawal from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe

— NATO (@NATO) November 7, 2023