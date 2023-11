EU sanciona a 13 miembros del Cártel de Sinaloa y 4 compañías por traficar fentanilo

Por Fatima Hussein

WASHINGTON (AP).— Estados Unidos impuso este martes sanciones a 13 miembros del Cártel de Sinaloa y a cuatro compañías basadas en Sonora, México, acusadas de introducir fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense.

La acción sigue a una serie de medidas tomadas este año contra miembros de dicho cártel, contra repartidores de dinero y esquemas vinculados a los grupos narcotraficantes.

Según las autoridades, entre los sancionados está un gerente de las operaciones del cártel en Nogales, quien supervisó el tráfico de toneladas de drogas, así como sus familiares y socios. También están sancionados un restaurante, compañías de minería y una compañía de importación-exportación.

Las sanciones le prohíben a esas entidades o personas tener vínculos con el sistema bancario estadounidense, trabajar con ciudadanos estadounidenses o tener acceso a sus bienes en Estados Unidos.

El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, declaró que Estados Unidos “combatirá agresivamente contra todos los que sean cómplices o facilitadores de esas redes ilícitas de fentanilo”.

El departamento “continuará usando su autoridad para destapar y aislar a todos los que lucren de las ventas del fentanilo mortal en Estados Unidos”, añadió. El fentanilo, un potente opioide, es la droga más mortífera en este país hoy en día.

