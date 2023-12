AMLO enviará reformas Electoral y al Poder Judicial en febrero; ve acuerdo sobre GN

En su habitual encuentro con los medios de comunicación, el Presidente López Obrador dio a conocer ya la fecha en que hará llegar al Congreso las últimas iniciativas de reforma de su sexenio; será antes de lo que se tenía previsto.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció la mañana de este jueves que ya tiene un plan para presentar tres iniciativas de reforma a más tardar en febrero de 2024.

-Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar -dijo en su conferencia de prensa matutina.

-¿Las tres? ¿La Judicial, la de la Guardia Nacional y la Electoral? -preguntó una reportera al mandatario mexicano.

-Sí, puede ser que la de la Guardia antes; pero la Judicial, el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial. Eso, en febrero -aseguró.

-¿Y la de la Guardia y la Electoral serían también para febrero? -se le cuestionó.

-La Electoral también para febrero y sólo lo de la Guardia quiero ver qué va a suceder en estos días, que a lo mejor nos da tiempo para la reforma constitucional -afirmó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, recordó que a partir de enero se ordena que la Guardia Nacional (GN) se separe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que “va a generar muchos problemas”.

“Ahora se logró un acuerdo, porque prevaleció la sensatez, que a veces porque la gente está ofuscada, molesta, no entra en razón, pero afortunadamente ahora hay este acuerdo de, incluso todos los legisladores, según me informan, de que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de la Defensa”, reveló el Jefe del Ejecutivo federal.

-¿El PAN también está de acuerdo? -se escuchó entre las y los representantes de los medios de comunicación.

-Parece que sí. Ojalá. Si no, ya el corrido lo dirá -agregó el gobernante.

“Celebro que ahora se va a presentar una iniciativa, incluso ya aceptada por todos los grupos parlamentarios, para que se permita que la Guardia Nacional pueda seguir cumpliendo con sus funciones, con apego o acompañamiento de la Secretaría de la Defensa, porque ya habían sacado una resolución para que la Guardia Nacional no se vinculara a la Secretaría de la Defensa, sino que fuese como lo era antes la Policía Federal, que dependiera de Gobernación o de Seguridad Pública, y eso no ayuda”, insistió.

Por otra parte, el político tabasqueño confirmó que antes de dejar el Gobierno federal, va a mandar una iniciativa para que se eleve a rango constitucional el derecho de las personas con discapacidad a una pensión y a terapias.

“Tenemos el derecho constitucional de adultos mayores. Eso sí está en la Constitución. Está en la Constitución lo del derecho de los estudiantes de familias pobres a recibir una beca para el estudio; el derecho a la salud, a la gratuidad en la salud; pero nos falta lo del derecho de discapacidad. O sea, que la pensión que estamos entregando se convierta en un derecho”, explicó.

“Ya se está haciendo. En la mayoría de los estados es universal, nada más hay que dejarlo elevado a rango constitucional para que esté quien esté, no lo puedan quitar. Y quiero también incluir un añadido para la rehabilitación porque lo hemos dicho en otras ocasiones: es importante la pensión para discapacitados en recursos, en dinero, pero hace falta la rehabilitación porque hay muchas discapacidades leves que se convierten en graves que no se atienden por falta de dinero y por falta de atención médica especializada”, finalizó.

El Presidente López Obrador adelantará el envío de las reformas constitucionales en materia judicial y electoral, ya que lo hará en febrero y no hasta septiembre, como lo había dicho el pasado 9 de mayo. La finalidad de enviar los cambios hasta ese mes era evitar el rechazo de los proyectos y tener implementado el Plan C: es decir, el voto masivo para mantener a la izquierda en el poder y con la mayoría calificada en el Congreso.

En aquella ocasión, destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.