El Presidente cree que Piña simuló dar fideicomisos o fue sometida a duras presiones

El Presidente señaló al Ministro Javier Laynez Potisek por su reciente actividad, pues participó en la resolución sobre la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial e intervino con la crisis del Gobierno de Nuevo León.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que cree que Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), simuló dar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las familias damnificadas por el huracán “Otis” o que fue sometida a duras presiones, y arremetió contra el Ministro Javier Laynez Potisek por conceder la suspensión que frena la desaparición de los 13 fideicomisos.

El Presidente compartió que piensa que la Piña Hernández sintió que era correcto destinar el fondo de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para las familias damnificadas y simuló porque se alentaron amparos, o que fue sometida a “fuertes presiones de los mandamás”.

“Sólo hay dos explicaciones: una, que ella [Norma Piña] sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores. Eso hay que aclararlo: es un fondo para privilegios, y sueldos elevadísimos y otras prestaciones; creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería, y se etiqueten para los damnificados de Acapulco”, expresó.

“Hasta ahí iban bien las cosas, entonces son dos cosas: o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía… O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real”, consideró.

Asimismo, criticó que el Ministro Laynez Potisek haya concedido la suspensión que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a 15 mil millones de pesos, recursos que Piña Hernández, había prometido que serían destinados para ayudar a las y los damnificados en Acapulco por el huracán “Otis”, así como su reciente actividad en la crisis política que ocasionó Samuel García Sepúlveda con su intento de partida para contender por Movimiento Ciudadano (MC) para la Presidencia de la República.

“Pues está muy activo el Ministro Laynez porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia; intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero; y también intervino ayer en lo de los vapeadores; o sea, está bateando arriba de 300. Lo de los fideicomisos, yo celebré que la [Ministra] presidenta, la señora [Norma] Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco, lo celebré”, apuntó.

“Pero, al mismo tiempo, empecé a notar que había inconformidad con lo que [la Ministra Norma Piña] había decidido y a los pocos días un amparo, y luego, otro. Y, ahora, ya un Ministro [Javier Laynez] deja sin efecto lo que había planteado la [Ministra] presidenta originalmente, me envió un oficio, está por escrito, hasta los representantes del Congreso se sumaron y estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer?”, cuestionó López Obrador.

El Presidente admitió que se sorprendió con la determinación del Ministro, sin embargo, afirmó que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos no afectarán en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, pues el Gobierno ya ha emprendido acciones para ello.

“No [lo esperaba], me sorprendí […] empezaron con amparos, y termina con Laynez diciendo que no. La Secretaria de Gobernación [tuvo comunicación con la Ministra Piña], pero ya no hubo otro acercamiento”, compartió.

“No [afecta reconstrucción de Acapulco], vamos bien. Ya estamos a punto de limpiar todo Acapulco, prácticamente está restablecido el servicio eléctrico, hemos entregado diariamente despensas, canastas básicas, se siguen haciendo miles de raciones de alimentos, no falta el agua, empezamos el 29 [de noviembre] a entregar los apoyos para limpieza, arreglo y reparación para la etapa que viene que es la reconstrucción de sus viviendas, y ya terminamos hoy”, añadió.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo acusó al Ministro de “ponen por encima el mercantilismo de la salud del pueblo, de los jóvenes”, ya que ayer, Laynez Potisek le concedió el amparo a una empresa contra el decreto que prohíbe la venta de vapeadores y cigarros electrónicos.

La resolución sólo beneficia a la empresa Gastronómica Teopanzolco, dueña del nombre comercial “La Cabrería Grill Pizza”, ya que no alcanzó la mayoría calificada de cuatro votos para sentar jurisprudencia para que el criterio pudiera ser aplicado por jueces y tribunales del país en los diversos casos.

El Ministro argumentó que la prohibición para la circulación y comercialización de cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores resulta contrario a su derecho a la libertad de comercio, y destacó que resulta incongruente que las autoridades les den un tratamiento más gravoso a los cigarros electrónicos que a la sustancia que buscan evitar, es decir, el tabaco.

Ayer también, el Ministro Laynez Potisek concedió una suspensión que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que la presidenta de la Corte había prometido que serían destinados para ayudar a las y los damnificados en Acapulco por el huracán “Otis”.

La Suprema Corte dio a conocer anoche que el Ministro admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de la oposición que buscaban que los 15 mil millones de pesos que corresponden a los 13 fideicomisos de la SCJN no sean extinguidos.

A través de las acciones 214/2023 y su acumulada 220/2023 es que Laynez procedió con el trámite. El primer recurso fue presentado por senadoras y senadores; mientras que la otra por legisladores en San Lázaro.

Finalmente, López Obrador al ser cuestionado sobre el amparo concedido al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se limitó a decir: “Es el asunto de los jueces, ayer también hubo otro amparo”.

Ayer, la Juez federal Adriana Yolanda Marroquín concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas con el que se ordena la cancelación de la orden de captura previamente girada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El amparo deja insubsistente la orden de aprehensión girada el 4 de octubre de 2022 y obliga a que se dicte una nueva resolución en la que se establezca que no existen datos que prueben que Cabeza de Vaca cometió el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Que establezca que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que [Cabeza de Vaca] los cometió o participó en su comisión”, detalla la sentencia.

De acuerdo con el despacho de abogados Coello Trejo, retomado por el diario La Jornada, en el juicio de amparo se revolvió que Cabeza de Vaca es “inocente” y enfrenta “una persecución política”.

“Como es bien sabido se encuentra en una constante persecución política y, no sólo esta Jueza de distrito ha considerado al exmandatario como inocente, sino que dos diferentes jueces de distrito han llegado a la misma conclusión mediante tres distintas conclusiones”, sostiene el despacho.

Además, para el despacho de abogados defensor de Cabeza de Vaca, la resolución de la Jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas refleja la “fragilidad” de las acusaciones que se han hecho en contra de Cabeza de Vaca y establece un antecedente “para la revisión de futuros casos similares” en los que se necesite resaltar la importancia de un “sistema judicial independiente y equitativo”.