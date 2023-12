Ayer MC le tronó los dedos; ahora el PRIAN se la revira: MC siempre quiso a Morena

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés Mendoza, los dirigentes nacional del PRI y el PAN, llamaron “cómplice” y “comparsa” de Morena al Senador Dante Delgado Rannauro luego de que anunciara la salida de Movimiento Ciudadano del bloque de contención en el Congreso, el cual fue constituido por todos los partidos de la oposición para frenar las reformas constitucionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El bloque de contención está muerto”, dijo ayer Delgado Rannauro días después de estallar contra la maniobra del PRI y PAN en Nuevo León que descarriló del proceso electoral al aspirante de MC, el Gobernador Samuel García Sepúlveda, quien aunque prometió acabar su mandato de seis años, buscó contender por la presidencia y en 10 días alcanzó números positivos en las encuestas que lo mostraban cerca de Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del bloque opositor. Ante ello, el “PRIAN”, como lo llamó, en el Congreso local impuso a interino que lo obligó a regresar en el poder en la fecha en la que tenía que separarse de su cargo.

La salida de Movimiento Ciudadano de este bloque de contención ha llevado a especular sobre una posible alianza con el oficialismo para aprobar las reformas constitucionales que el Presidente López Obrador no ha logrado sacar adelante. Lo cierto es que si bien en el Senado los votos de MC, de Morena y sus aliados alcanzan para lograr la mayoría calificada —las tres cuartas partes de los 128 votos posibles— en la Cámara de Diputados este escenario no existe, pues entre el partido naranja y el oficialismo sólo se juntan 300 de los 334 legisladores que se requieren para hacer cambios a la Constitución.

Marko Cortés le reviró a Dante Delgado al insistir que su enojó con la oposición sólo ha evidenciado una supuesta alianza con Morena.

“Yo espero que los demás en MC no se presten a esta molestia y a este descaro ya total porque francamente perderían ya completamente narrativa, completamente discurso y hay que ser serios y saber diferenciar y saber de lo que se trata., Aquí se trata de defender el país, de salvar las instituciones, de salvar la Corte, del salvar el Tribunal y si de repente por un enojo electoral pues dicen ‘ahora sí me alío con quienes había estado supuestamente conteniendo’, pues pierden absolutamente razón”, sostuvo el dirigente del PAN, partido que nació para hacer frente al PRI, del cual ahora es aliado.

Alejandro Moreno Cárdenas, o “Alito”, como se le conoce, indicó por su parte, en el mismo espacio con Ciro Gómez Leyva, que la posición de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano muestra cómo han asumido de manera abierta “el papel de ser comparsa de Morena”.

“Dante Delgado lleva décadas haciéndole juego al Presidente López Obrador y hoy finalmente lo dejó claro, se quitó la máscara, se quitó el naranja para lucir el guinda. Perdieron la brújula, no hay congruencia, no hay responsabilidad, no hay oficio político, esto no es de berrinches estamos en el momento más complicado de este país, y escuchar a un personaje como Dante Delgado despotricar en contra de lo que ellos llaman vieja política es algo verdaderamente demencial, si alguien representa lo más rancio, obsoleto, indeseable de la política es precisamente Dante Delgado”, sostuvo Moreno Cárdenas.