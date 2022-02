Eric Lander, asesor científico de Biden, renuncia tras denuncia por maltrato laboral

Por Zeke Miller

WASHINGTON, 8 de febrero (AP).— Eric Lander, un destacado asesor científico del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renunció a su cargo el lunes, horas después de que la Casa Blanca confirmara que una investigación interna había encontrado pruebas creíbles de que había maltratado a su personal. Era el primer funcionario de alto nivel que abandonaba el Gobierno de Biden.

Una investigación interna, desatada a raíz de una denuncia laboral, halló evidencias de que Lander, director de la Oficina para Políticas Científicas y Tecnológicas (OTSP, por sus siglas en inglés) y asesor científico de Biden, maltrató a empleados y los trató irrespetuosamente.

La Casa Blanca reprochó a Lander su comportamiento, pero en un principio dijo que se le permitiría seguir en el cargo pese a las afirmaciones de Biden el día de su investidura de que esperaba “sinceridad y decencia” de todos los que trabajaran para su gobierno y despediría “en el momento” a cualquiera que faltara al respeto a los demás.

Pero más tarde el lunes por la noche, la Secretaria de Prensa, Jen Psaki, dijo que Biden había aceptado la renuncia de Lander “con gratitud” por su labor para combatir la pandemia, lucha contra el cáncer y otros temas como el cambio climático.

En su carta de renuncia, Lander escribió que “estoy devastado de haber lastimado a antiguos y actuales colegas por la forma en la que les hablé”.

NEW: Eric Lander has resigned. Here's his reisignation letter.

first reported by Wapo. pic.twitter.com/KVwGtuOQ0o

— Alex Thompson (@AlexThomp) February 8, 2022