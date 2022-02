FGR debe dar documentos que EU entregó a México sobre caso Ayotzinapa, ordena el INAI

El INAI detalló que el sujeto obligado dio a conocer que no encontró información relacionada con la solicitud, debido a que no ha obtenido la documentación solicitada, por lo que la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el organismo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de los documentos que autoridades de Estados Unidos entregaron al Gobierno de México sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Al presentar el caso ante el pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que el caso Ayotzinapa es emblemático, debido a que se refiere a crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que sufre México, por lo que consideró que el pleno debe de aprovechar todas y cada una de las oportunidades posibles para visibilizarlo.

“El derecho de acceso a la información pública es clave para la población en general; y la gente, la población, se siente respaldada al conocer con información pública la profundidad del caso”, agregó.

La Comisionada del INAI recordó que, en 2018, el pleno resolvió poner a disposición de la población la versión pública de la averiguación previa de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

“Desde entonces, el Instituto ha sido consecuente con esta resolución, todos y cada uno de los comisionados, desde entonces, los que estaban, los que estamos, hemos sido constantes en el mismo criterio sobre este caso”, refirió.

A través de un comunicado, el INAI detalló que una persona requirió a la FGR la versión pública de los documentos entregados por las autoridades de Estados Unidos, los cuales están relacionados con la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con lo referido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina del pasado 24 de mayo de 2021.

No obstante, el sujeto obligado por conducto de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, dio a conocer que, después de “una búsqueda razonable y exhaustiva”, no encontró información relacionada con la solicitud, debido a que no ha obtenido la documentación solicitada. Inconforme con la respuesta, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En alegatos, la FGR reiteró su respuesta; sin embargo, durante la sesión, a cargo de la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se determinó que “el agravio de la persona solicitante es fundado al resultar improcedente la inexistencia que manifestó el sujeto obligado, puesto que no se tiene la certeza del criterio de búsqueda utilizado por la unidad administrativa mencionada para realizar la búsqueda de la información”.

En tanto, la Comisionada del Río Venegas informó que, sobre el caso Ayotzinapa el INAI ha instruido entregar declaraciones de los militares involucrados en los hechos, las fotografías y los registros tomados a los estudiantes por el Ejército, entre otra información.

En virtud de lo expuesto, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Fiscalía y le instruyó turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para atender el requerimiento, entre las que no podrá omitir a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, con la finalidad de que realice una nueva búsqueda, a fin de localizar y entregar a la persona solicitante, la versión pública del informe entregado por las autoridades de los Estados Unidos a México.