Eugenio Derbez revela la razón por la qué no asistirá a los Óscar pese a nominación

Por Rocío García

Los Ángeles, 8 de febrero (LaOpinión).- El nombre de Eugenio Derbez brilló nuevamente este 8 de febrero tras darse a conocer la lista de nominados a los Premios Óscar 2022, y aunque esto significa un nuevo logro para el actor mexicano, confesó el motivo que le impedirá asistir a la 94 entrega de la codiciada estatuilla dorada.

CODA: Señales del corazón competirá por un Oscar en la categoría de Mejor Película el próximo 27 de marzo en el teatro Dolby ubicado en los Ángeles, California, mención que llenó de orgullo a Eugenio Derbez, y así lo expresó durante una entrevista con el programa Hoy.

El largometraje que competirá en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película, ha llenado de satisfacción al mexicano pues también ha sido elogiada en otras premiaciones internacionales a lo más destacado del cine.

“No me gusta futurear porque del plato a la boca se cae la sopa. Nunca quise tener ninguna expectativa, pero la verdad es que la película fue ganando mucho, de hecho, también está nominada para los BAFTA. Estamos muy contentos por la reacción del público porque es una película hermosa, ojalá que esto haga que nos den más tiempo de exposición, que nos puedan dar una segunda corrida en cines y en plataformas digitales”, explicó.

Y aunque se siente muy agradecido con toda la gente de México que le ha enviado mensajes de felicitación y que esperaba verlo en la gala de premiación, confesó que no podrá asistir debido a otros compromisos de trabajo.

“No voy a poder ir en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película, y me invitaron, pero se me conflictuaba con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero estaré ahí de corazón“, dijo.