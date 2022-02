Premios Óscar: Steven Spielberg es el primer director nominado en 6 décadas distintas

Los Ángeles, 8 de febrero (EFE).- Las nominaciones a los Óscar, anunciadas este martes por la Academia de Hollywood, regalaron a Steven Spielberg varios récords históricos, entre ellos el de convertirse en el primer cineasta nominado a mejor director en seis décadas diferentes.

Spielberg se ha convertido hoy, además, en el primer cineasta de la historia en producir once películas que han luchado por una estatuilla al mejor largometraje del año. Ninguna otra persona en la historia de Hollywood había alcanzado esa cifra.

La primera vez que los Óscar se fijaron en el trabajo de Spielberg fue en 1978, por Close Encounters of the Third Kind, y la última este 2022, gracias a su labor al frente de la nueva adaptación cinematográfica de West Side Story.

