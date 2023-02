Titanic es más que una historia amor, habla de la desigualdad: James Cameron

La historia de amor de James Cameron, Titanic regresa a salas del cine del mundo este jueves después de 27 años. El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet llega en un formato 3D y 4K para que el público disfrute la experiencia de verlo en pantalla grande y viva su trama que se mantiene vigente.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Este jueves la película Titanic, dirigida por James Cameron, regresa a salas de cine a 27 años de su estreno. Pese a este paso del tiempo, el filme, ganador de once premios Óscar, perdura de forma casi “mítica”. Pero, ¿qué es lo que mantiene viva entre el gusto, la mente y el cariño del público?

El cineasta canadiense James Cameron atribuye parte de esta inmortalidad del filme a su “cualidad novelística” que tiene que ver con “el amor, el sacrificio y la mortalidad”, sin embargo, no duda en ahondar en los temas sociales que retrata en su ficción y que siguen vigentes.

El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet muestra a dos jóvenes que de no ser por ese barco de otra forma nunca se hubieran encontrado. Sus vidas desarrolladas en dos clases sociales opuestas no les hubieran permitido conocerse, pero es ahí, en el Titanic, que la historia de amor se escribe y cada uno deja algo en el otro que los ayuda a hallar eso que no se atreverían a reconocer de sí mismos para poder crecer.

LOS RICOS PROVOCARON LA TRAGEDIA

En un encuentro de medios con James Cameron, en el que SinEmbargo estuvo presente, el director apuntó una a una las cualidades que mantienen en el presente a esta historia a nuestros días como la lucha de clases y la desigualdad latente:

“Está presente. Los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen, las personas que sobreviven y las personas que mueren. Entonces, la gente en la tercera clase, ya sabes, casi todos los hombres murieron y aproximadamente la mitad de las mujeres y los niños murieron. Las personas en primera clase, aproximadamente la mitad de los hombres murieron y casi todas las mujeres y niños sobrevivieron con solo una o dos excepciones”.

“Así que puedes ver que hay una gran disparidad entre cómo les sucede a los pobres lo que les sucede, su destino en una crisis y lo que les sucede a los ricos. Bueno, ahora aquí nos enfrentamos a otra crisis llamada cambio climático”, destacó Cameron.

El director habló de esta representación y analogía de clases en este filme escrito por él mismo. Como los ricos provocaron la tragedia del Titanic y cómo los más pobres sufrieron las consecuencias de esos actos.

“Nos han advertido durante años, lo vemos venir directamente hacia nosotros y no podemos girar la nave, es exactamente como el maldito iceberg, vamos a estrellarnos contra él y adivinar quién sufrirá más: Los pobres, no las naciones ricas que lo causaron. Fue la gente rica en el Titanic, su impaciencia por llegar a Nueva York, y el capitán y el propietario de la línea de barcos de vapor que entendieron eso y respondieron a su rica base de clientes lo que provocó el naufragio en primer lugar”, señaló.

“Fueron los pobres los que sufrieron, numéricamente, estadísticamente sufrieron. Así que ahora tenemos la misma maldita cosa en un escenario global con el cambio climático y todos los otros desastres ecológicos que tenemos frente a nosotros, porque la gente rica ha pisado el acelerador a fondo en el barco de la civilización humana. Van directo a ese maldito iceberg. Y cuando lo logremos, serán las naciones pobres las que sufran, ¿verdad? Y los ricos pasarán por alto porque los ricos siempre lo hacen. Así es el tema como relevante ahora como lo era entonces. Es más relevante que nunca”.

Sin embargo, no es sólo este tema el que sigue vigente en nuestros días, la historia y el actuar de sus peonajes dentro de la cinta que se ha convertido en una de las más famosas de la historia, además de la tercera más taquillera de todos los tiempos con más de 2 mil millones de dólares recaudados, hablan del empoderamiento.

EL EMPODERAMIENTO DE ROSE

James Cameron afirmó que la fijación en la película del Titanic trasciende de la historia de amor entre sus protagonistas, pues es la lucha individual de cada uno lo que realmente atrapa al espectador.

El director reflexionó al paso del tiempo y pensó en el público femenino y joven que se vio cautivado por el filme, apuntó que aunque la belleza de DiCaprio pudo ser un gancho para ir a verla, las mujeres jóvenes se encontraron en Kate, en su paso posterior a la adolescencia y la presión que se ejerce socialmente sobre las mujeres.

“La sociedad les dice que no sean quienes son. No ser las personas increíbles e ilimitadas que realmente son y se les dice que se sienten, se callen, se pongan ese corsé y hagan lo que la sociedad espera. Haz lo que espera la sociedad dominada por hombres y todo eso. Esta era una película sobre Rose, el personaje de Kate Winslet. Su realización como persona”.

Destacó que una de las escenas más importantes para él fue la del corsé, donde la madre de Rose lo ajusta provocándole dolor, eso por toda la carga simbólica que ahí se representaba, y una toma en total contraste con el final del filme.

“Jack fue un catalizador para ella, pero siguió sobreviviendo al Titanic, vemos al final de la película todas esas fotos que demuestran que vivió una vida plena. Ella se dio cuenta de todo su potencial. Y creo que eso habla del lado femenino de la audiencia, y de los hombres que se preocupan por esas cosas, ya sabes, lo que hago como padre de hijas, etc. Así que creo que eso es parte de eso. Creo en la angustia de la historia, creo en la tristeza, creo en la belleza, la belleza de eso”.

REGRESO A CINES

James Cameron está de fiesta en el cine, no sólo por la vuelta a salas del Titanic en un formato 3D y 4K, sino por éxito que está teniendo Avatar: el camino del agua al posicionarse como lo más visto en cines con su séptimo fin de semana consecutivo y al recaudar 15.7 millones de dólares.

Ambas cintas son la mayor representación de las pasiones del director: el cine y el misterio que rodea a los océanos:

“Los océanos en mi vida son una parte tan inextricable de mi creatividad, mi pasión, los lugares a los que quiero ir, y cuando finalmente tenga dos semanas de vacaciones después de cinco años continuos de producción, ¿adivina a dónde voy? A bucear”, rió en su encuentro con medios.

Cameron celebra el regreso del Titanic después de 27 años de la cinta, pues apunta que muchos en el camino de este tiempo sólo han logrado verla en Pantalla chica e ir al cine representa una experiencia distinta resultado de un cúmulo de decisiones.

“Te diré una cosa que es fundamentalmente diferente acerca de ir al cine, tomas la decisión de levantarte sobre tus patas traseras, subirte a tu auto, cruzar la ciudad, pagar un montón de dinero para estacionar, pagar un montón de dinero para boletos y palomitas de maíz, y siéntate y pasa tres horas y 15 minutos yendo en un viaje”.

“No puedes pausarlo, no puedes decidir reproducirlo durante dos o tres noches consecutivas porque es más conveniente para su horario. No puedes realizar múltiples tareas, ir a hacer la cena para los niños, ir a pedir una pizza, sacar una cerveza de la nevera, lo que sea. No puedes pausar la maldita cosa, ¿verdad?”

“Así que ahora vas a dar un paseo y esa emoción comienza a acumularse en ti, y sientes una mayor sensación de presencia, y el 3D incluso ayuda con eso porque hemos mejorado la película. Llegas al final de esa experiencia, esa sesión de tres horas, se está rompiendo de una manera que no va a estar en casa, y la gente lo sabe. No le estoy diciendo a la gente nada que no sepa ya. Saben que hay algo especial y también es algo formal que hacemos en nuestra sociedad ahora. Cualquiera puede ver cualquier cosa en cualquier momento que quiera”, culminó.

