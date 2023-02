¿Qué galletas tienen exceso de grasas y publicidad engañosa? Profeco analiza marcas

El titular de Profeco reveló las marcas de galletas que serán retiradas del mercado hasta que cambien su composición o retiren su publicidad engañosa.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer este miércoles que hay marcas de galletas que contienen más grasas saturadas, sodio y azúcar de lo que se registró en las etiquetas del producto.

Después de analizar 48 marcas de galletas tipo Marías, saladas y de animalitos, la Revista del Consumidor de febrero reveló que los paquetes traen entre 35 y 50 por ciento más, de cada ingrediente, que lo que se menciona.

“Este mes en Profeco hicimos el estudio las galletas Marías, las galletas saladas y las galletas de animalitos. Las galletas Milena Cracker tienen 35 por ciento más grasa que las que declaran y la Great Value para botanear tiene 50 por ciento más grasa de la que declaran”, señaló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Con un video publicado en sus redes sociales, el titular de Profeco señaló que se trata de fallas graves y engaños al consumidor, por lo que buscará que sean retirados del mercado o cambien su composición.

Este mes en la @RdelConsumidor hicimos un estudio a las galletas saladas, a las galletas de animalitos y a las galletas marías.

No se lo pierdan, hagan compras informadas y cuiden su salud, entérense de las sorpresas que nos llevamos. 👇🏼 pic.twitter.com/rpV1NoVCPd — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) February 3, 2023

De las galletas Vinta, afirmó que están hechas con aceite de palma, lo cual debería ser advertido, ya que podría molestar a los consumidores que evitar este tipo de productos por cuestiones medioambientales.

Para la investigación se consideró el contenido de proteínas, carbohidratos, aporte calórico, azúcares totales, grasa total, sodio y un análisis exhaustivo de los nutrientes.

A partir de eso, fue revelando más marcas que sugirió evitar hasta que modifiquen el producto, como las Precíssimo galletas saladas y Cuétara galletas saladas, ambas con exceso de azúcar. “Y estas se ‘pasaron de rosca’, dicen que son la más crujientes. Que nos lo demuestren en pruebas de laboratorio, ¿cómo va a ser más crujiente que otra? Un engaño publicitario”, comentó.

También nombró las galletas Marías de Chedraui y las Cuétara de animalitos, como las que tienen más azúcares de la lista. Mientras que las galletas saladas Great Value y las de animalitos Best Choice Original tienen más sodio del reportado. Así como las galletas digestivas y Marías bajas en azúcar de la marca “Gullón”, las cuales no deben consumirse por los niños porque contienen edulcorantes.