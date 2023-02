¿Técnico de Pumas agredió a jugadora? Involucrados aclaran empujón captado en VIDEO

Jonathan Lazcano y Natalia Macías hablaron del video que circuló en redes sociales donde el timonel empujó a su dirigida.

Ciudad de México, 8 de febrero (AsMéxico).- Jonathan Lazcano y Natalia Macías, técnico y jugadora de Pumas Femenil, salieron al paso de la polémica surgida en redes sociales tras darse a conocer un video en el que el timonel agredió a su dirigida con un empujón durante un partido.

El fin de semana pasado, durante el duelo ante Cruz Azul, correspondiente a la fecha cinco del Clausura 2023, Lazcano decidió suplir a Macías. En un video que circuló en redes sociales, se ve salir del campo a la jugadora, molesta, lo que provoca la reacción de su técnico, quien la empuja bruscamente.

El video generó que cientos de usuarios exigieran a Pumas la destitución del timonel.

Sin embargo, en entrevista con TUDN, tanto Lazcano como Macías descartaron que hubiera existido violencia en el altercado que tuvieron.

LO QUE DIJO NATALIA MACÍAS

La futbolista de Pumas Femenil aseguró que lo sucedido el fin de semana pasado y que quedó grabado en video son cosas de futbol y nada más.

“Son cosas de futbol que solo los que están en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y ese momento donde sacas ese coraje. Son cosas de futbol y nada más que futbol”, señaló.

Y agregó: “No, cero (le parece una falta de respeto). Yo conozco a Jonny desde que llegué, me debutó, lo conozco y sé cómo es él, luego estamos en la cancha y me dice ‘bueno, venga’ y me da un empujoncito eufórico de futbol, nada del otro mundo, nada violento”.

🗣️ Jonathan Lazcano, DT de @PumasMXFemenil :"Me sorprendió porque se sacó de contexto, todos los que han trabajado conmigo saben como soy" 🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/kzygdrLysk — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 8, 2023

LO QUE DIJO JONATHAN LAZCANO

Por su parte, el técnico de las felinas también dio su postura sobre los hechos:

“Completamente (se entiende). Lo raro es cuando no se es competente y aquí sí es competente en todos los momentos, en todas las situaciones, creo que es una reacción de alguien competente y va por ahí, son temas del futbol, de la intensidad, de cosas que las emociones las tienes a tope”, dijo

Y apuntó que “hay que dejar en claro que las cosas acá no van así, que estamos conscientes de dónde estamos y que las formas siempre son las mejores y que el día en que no sean las mejores entonces sí ahí no hacer prejuicios, no llevar este contexto a la mala intención porque no va”.

