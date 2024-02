El Congreso de la CdMx aprueba reformas que castigan ataques con ácido a mujeres

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México (CdMx) aprobó esta tarde las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de la capital mexicana para reconocer como un delito con el grado de tentativa de feminicidio y castigar la Violencia Ácida en la entidad.

La medida conocida como “Ley Malena”, en homenaje a la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque de ácido en 2019, garantizará que este tipo de violencia sea sancionada, además de la creación de un registro de víctimas y protocolos de prevención y atención para quienes viven este tipo de violencia.

Entre las diversas adiciones aprobadas se establece que quien por sí mismo o por terceras personas cause lesiones por ataques de ácido o sustancias químicas corrosivas, que provoquen lesiones internas, externas o ambas, recibirá de ocho a 12 años de prisión y una multa de 300 a 700 veces la unidad de medida vigente.

María Elena destacó que uno de los logros más importantes de la medida aprobada esta tarde es que la violencia ácida ahora es tipificada como tentativa de feminicidio y no como violencia física, como se estipulaba en el Código Penal capitalino.

“Las lesiones no ayudan mucho en un proceso penal, en el aspecto punitivo, y que ya no se nombre esta violencia como una violencia física, sino como una violencia ácida que no solamente abarca cualquier tipo de ácido, sino sustancias corrosivas, químicas, inflamables, irritables, calientes”.