La medallas de los Juegos Olímpicos de París llevarán fragmentos de la Torre Eiffel

Por John Leicester

París, 8 de febrero (AP) — Una medalla olímpica incrustada con un fragmento de la Torre Eiffel. ¿Se puede conferir un premio más monumental?

El fragmento hexagonal tomado del icónico monumento quedará grabado en cada presea de oro, plata y bronce que se colgará en los cuellos de los deportistas en los Juegos Olímpicos de París que se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 y los Paralímpicos que seguirán después.

Los organizadores de las justas revelaron el jueves el revolucionario diseño.

Simone Biles coleccionó siete medallas en sus dos previos Juegos Olímpicos, LeBron James atrapó dos oros y bronce de Londres, Beijing y Atenas y Yulimar Rojas atesora su oro de Tokio y una plata en Río de Janeiro. Pero ninguno de ellos que tienen la cita de París en la mira, así como los aproximadamente 36 mil otros medallistas en las 29 previas citas de verano, que se remontan a 1896, han acopiado preseas como esta.

Unique symbol of a dream coming true. The ultimate reward for a victory or a podium finish! They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower. Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals. @Olympics @Paralympics pic.twitter.com/08VLwyVwq6

Al hacer historia en los Juegos, los medallistas de París también se llevarán a casa un mordisco de París y de su historia.

¿EN SERIO QUE SON FRAGMENTOS DE LA DAMA DE HIERRO?

Sin duda alguna. La torre de 330 metros fue erigida con 18 mil 038 piezas de hierro. Pero se ha quedado algo larga a sus pies. Construida para la Feria Mundial de 1889 — que celebró el centenario de la Revolución Francesa — el coloso del ingeniero Gustave Eiffel fue hecho para durar 20 años.

Pero resistió, gracias a renovaciones y restauraciones regulares. La torre de 135 años es veterana de dos justas olímpicas previas — las de 1900 y 1924, las últimas realizadas en París.

As inspiring and fascinating as their performances will be.

Each Paralympic medallist will take home with them a souvenir of their victory and a piece of the best and most symbolic Paris has to offer… a few grams of the Eiffel Tower!#Paris2024 pic.twitter.com/DQklSeLNUu

— Paris 2024 (@Paris2024) February 9, 2024