Mujeres trans enfrentan cada mes al menos una agresión, incluso de autoridades

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– En la diversidad de la marea morada por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres trans se alistan para participar en manifestaciones por la lucha de su reconocimiento institucional, alto a los transfeminicidios y a las agresiones en su contra, pues tan sólo en los tres meses que van del 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT ha registrado dos asesinatos y una desaparición de mujeres trans.

El mismo observatorio, creado por la Fundación Arcoíris, detectó en el 2022 14 distintos hechos de crímenes de odio contra mujeres trans.

La psicóloga y activista detalló que no sólo es eso, sino que en reiteradas ocasiones han identificado que las mujeres trans son en la población LGBT+ quienes viven agresiones “mucho más crueles que viven otras poblaciones”, que van desde la tortura hasta la forma en que son exhibidos sus cuerpos.

Basta recordar nombres como Paola Buenrostro, asesinada en el 2016; Martha Torres, víctima de transfeminicidio en Irapuato en el 2022; Janine Huerta en Tijuana en el 2020, entre otras mujeres víctimas de crímenes de odio.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó en el 2022 una Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, en la cual el 35.5 de las personas que se identificaron con un género distinto al asignado al momento de su nacimiento se autodenominaron como personas transgénero o transexuales. Esta encuesta, realizada vía web, consistió en un cuestionario contestado por 14 mil 364 personas de 15 años o más.

Además, la misma encuesta levantada un año antes reveló que 908.6 mil personas de 15 años o más se identificaba como transgénero o transexual, de las cuales el 88.3 por ciento se dio cuenta que “su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento” antes de cumplir los 18 años de edad.

A pesar de ello, a diciembre del 2022 apenas 20 estados contaban con normativas y protocolos para que las personas trans pudieran modificar su acta de nacimiento sin necesidad de recurrir a un amparo, para que obtengan un reconocimiento frente al Estado que a su vez les permita acceder a distintos servicios.

Incluso, recientemente, la comunidad trans se manifestó en frente del Congreso de la Ciudad de México en protesta a una iniciativa de Ley presentada por una Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, que prohibía que menores de edad pudieran realizarse tratamientos y/o operaciones para cambiar de sexo.

“Desafortunadamente, en nuestro país todavía existen estados en donde no se ha legalizado, no se ha avanzado, en el reconocimiento de las identidades trans que posibilitan realmente ese cambio en su identidad formal, vamos a decir esta documentación formal”, señaló Careaga. “Esto hace que esas personas prácticamente no existan [frente al Estado], o que están mucho más sujetas a sufrir de dificultades para el acceso a los beneficios que cualquier persona tiene, porque si tu documento de identificación no corresponde con tu imagen —eso es lo que te piden en cualquier parte para una cuenta del banco, para acceder a los servicios de salud, para hacer un montón de trámites—, entonces, pues eso representa una dificultad”.