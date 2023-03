FOTOS Y VIDEOS: Mujeres en todo el mundo marchan para exigir sus derechos en el 8M

Miles de mujeres salieron un año más a exigir que termine la violecia que la sociedad y los gobiernos ejercen contra ellas y sus derechos humanos.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La lucha es una misma y se replica por todo el mundo, en varios idiomas y en diferentes contextos, pero con el mismo deseo de acabar con la violencia que viven las mujeres todos los días en sus países, en donde hoy -un día de protesta- salieron a las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Entre abrazos, risas y bailes, las mujeres se reunieron este miércoles para celebrar los avances que ha tenido esta lucha feminista a nivel global y para continuar exigiendo la erradicación de la violencia de género en un mundo que la normaliza en sus distintos niveles e inconcluso de brindar equidad a la mitad de la población del planeta.

Como cada 8 de marzo, las mujeres de varias ciudades de todos los países lanzaron convocatorias para alzar la voz contra la discriminación, las leyes denigrantes, el acoso, las violaciones, los feminicidios y hasta en demanda de derechos constitucionales y paridad económica.

Si bien los activistas en algunos lugares celebraron los avances políticos y legales, las celebraciones también señalaron la represión en países como Afganistán e Irán, y la gran cantidad de mujeres y niñas que sufren agresiones sexuales y violencia doméstica en todo el mundo.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló esta semana que los derechos de las mujeres fueron “abusados, amenazados y violados” en todo el mundo y que la igualdad de género no se logrará hasta dentro de 300 años dado el ritmo actual de cambio.

El progreso obtenido durante décadas se está desvaneciendo porque “el patriarcado se está defendiendo”, dijo Guterres.

ESTADOS UNIDOS

Incluso en países donde las mujeres tienen una libertad considerable, ha habido reveses recientes. Este fue el primer Día Internacional de la Mujer desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto el año pasado y muchos estados adoptaron restricciones al aborto.

⚡️ Footage of the protest in Tbilisi. The participants of the rally carry the flags of Georgia, the USA and the EU. At the same time, a women's march also started against the law on "foreign agents". pic.twitter.com/mG1Iik0wvC — FLASH (@Flash_news_ua) March 8, 2023

Hoy es el principal reclamo de las movilizaciones convocadas por las organizaciones feministas como Rise Up 4 Abortioni, quienes llaman a los estadounidenses a “levantar el pañuelo verde del derecho al aborto” en las marchas previstas en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles o Chicago, mientras la lucha de las mujeres sigue su curso en los tribunales estatales, donde se han interpuesto demandas para frenar las legislaciones prohibicionistas.

PARIS

En otras partes de Europa, decenas de miles de personas marcharon en París y otras ciudades francesas, blandiendo carteles con los mensajes “Igualdad salarial, ahora” y “Solidaridad con las mujeres del mundo”. Las manifestaciones se centraron en protestar por los cambios propuestos al sistema de pensiones , que el grupo de mujeres dice que son injustos para las madres trabajadoras.

Las protestas por los derechos de las mujeres en Francia se sumaron a la nueva jornada de paro que vive el país con motivo del rechazo a la reforma que pretende aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y elevar el número de años cotizados de 42 a 43 en el año 2027 para poder cobrar una pensión íntegra.

Durante esta jornada varias manifestaciones denunciaron lo negativa que puede llegar a ser esta nueva ley para las mujeres por ser “injusta” debido a que “ahonda” aún más las desigualdades de género.

Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes, radicales et en colères! 🗣️ Face à un recul du droit des femmes dans le monde et en France avec un Gvt qui entérine l’inégalité F/H avec cette #ReformedesRetraites, ce #8mars résonne davantage ! 🚺#GreveFeministe #Greve8mars pic.twitter.com/d18thdEGGQ — Nadia (@nadiaklh) March 8, 2023

ESPAÑA

Cientos de miles de mujeres —con expectativas de un total de más de un millón como en años anteriores— asistieron a manifestaciones nocturnas en Madrid, Barcelona y otras ciudades. También se organizaron grandes mítines en muchas otras ciudades del mundo, mientras que en algunos países solo se realizaron eventos menores.

Aunque España ha producido durante años una de las mayores participaciones del mundo el 8 de marzo, las marchas de este año están marcadas por una división dentro de su propio Gobierno de izquierda sobre una ley de libertad sexual que, sin darse cuenta, ha llevado a la reducción de sentencias para cientos de delincuentes sexuales. .

Las feministas españolas también están divididas por una nueva ley de derechos transgénero que entró en vigor la semana pasada y permite que cualquier persona mayor de 16 años cambie su género en documentos oficiales sin certificación médica. En un acto público del Día de la Mujer, un grupo de mujeres jóvenes interrumpió a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, para discutir con ella sobre la ley, que según algunas feministas amenaza con borrar o desplazar a las mujeres.

MEDIO ORIENTE

Naciones Unidas identificó a Afganistán como el país más represivo del mundo para mujeres y niñas desde la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. La misión de la ONU dijo que los nuevos gobernantes de Afganistán estaban “imponiendo reglas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas efectivamente atrapadas en sus hogares”.

About 20 women held a rare protest in Kabul, Afghanistan, on Wednesday, ahead of International Women’s Day against the Taliban’s crackdown on women’s ability to work and access education pic.twitter.com/VrTTMRsPIK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 8, 2023

Han prohibido la educación de las niñas más allá del sexto grado y han prohibido a las mujeres el acceso a espacios públicos como parques y gimnasios. Las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza y también tienen prohibido trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

La activista por los derechos de las mujeres afganas, Zubaida Akbar, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que las mujeres y las niñas del país se enfrentan a “la peor crisis de los derechos de las mujeres en el mundo”. “Los talibanes han buscado no sólo borrar a las mujeres de la vida pública, sino extinguir nuestra humanidad básica”, dijo Zubaida. “Hay un término que describe apropiadamente la situación de la mujer afgana en la actualidad: apartheid de género”.

Las mujeres se reunieron en las principales ciudades de Pakistán para marchar en medio de estrictas medidas de seguridad. Los organizadores dijeron que las manifestaciones tenían como objetivo reclamar los derechos garantizados por la constitución. Algunos grupos conservadores amenazaron el año pasado con detener marchas similares por la fuerza.

Aey media 🔏wale … hai hai 🥸🤔 Rotti mehngi, kapra mehnga,

Jeena menga… kinu dasiye 😷 To mark International Women's Day, thousands of women on roads across Pakistan staging protest and raising issues related to common man of Pakistan.#AuratMarch2023 #Lahore… https://t.co/FM3NyFb73T pic.twitter.com/0EEUJNS1pR — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) March 8, 2023

JAPÓN

Activistas por los derechos de las mujeres en Japón realizaron una pequeña manifestación para renovar su demanda de que el gobierno permita que las parejas casadas sigan usando apellidos diferentes. Según el código civil de 1898, una pareja debe adoptar “el apellido del esposo o la esposa” en el momento del matrimonio. Las encuestas muestran un apoyo mayoritario para que tanto hombres como mujeres mantengan sus propios nombres.

FILIPINAS

En Filipinas, cientos de manifestantes de varios grupos de mujeres se manifestaron en Manila por salarios más altos y trabajos decentes.

“Estamos viendo la brecha salarial de género más amplia”, dijo el líder de la protesta Joms Salvador. “Estamos viendo un aumento sin precedentes en el número de mujeres trabajadoras que realizan trabajos informales sin ninguna protección”.

TURQUÍA

En Turquía, las mujeres se reunieron en un barrio del centro de Estambul para tratar de manifestarse por sus derechos y protestar por el asombroso número de víctimas del mortal terremoto que asoló Turquía y Siria hace un mes.

Approximately a few hundred people in #Istanbul protest for women rights in #Turkey tonight.

Many slogans in which people call the government to resign: “Tayyip run, women are coming.” #kadinlargünü #Weltfrauentag2023 pic.twitter.com/sry5aA9W8p — Marion Sendker (@lamaridda) March 8, 2023

Miles desafiaron la prohibición oficial de la marcha y fueron recibidos por la policía que disparó gases lacrimógenos y detuvo a varias personas. Incidentes similares empañaron los esfuerzos de los últimos años para realizar la marcha.

Los grupos portaban pancartas que decían “estamos enojados, estamos de luto”, en referencia a las más de 46 mil 100 personas en Turquía que murieron en edificios inseguros y los cientos de miles que quedaron sin hogar en el terremoto del 6 de febrero.

– Con información de AP