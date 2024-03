El Congreso va por igualdad salarial entre hombres y mujeres del deporte profesional

Entre la reformas que se realizaron a la Ley Federal del Trabajo se encuentra la que establece un salario base tanto para hombres como para mujeres; el respeto a los derechos laborales de las y los deportistas; así como el derecho a la no discriminación y a no ser objeto de hostigamientos, situación que afecta particualermente a las mujeres en el ámbito deportivo.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- El Congreso ha dado un primer paso hacia la paridad salarial entre hombres y mujeres en el deporte profesional luego de que a inicios de esta semana el Senado de la República aprobara reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Desde finales del 2023 se presentaron diversas iniciativas en la materia, entre las que se encuentra la propuesta de la Senadora por el partido Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado con las que se generó un sólo dictamen, que se discutió y votó en el pleno del Senado de la República, que tras su aprobación se turnó a Cámara de Diputados.

Entre la reformas que se realizaron a la Ley Federal del Trabajo se encuentra la que establece un salario base tanto para hombres como para mujeres; el respeto a los derechos laborales de las y los deportistas; así como el derecho a la no discriminación y a no ser objeto de hostigamientos, situación que afecta particulermente a las mujeres en el ámbito deportivo.

En su intervención, la Senadora Patricia Mercado destacó que uno de los principales objetivos de esta propuesta de reforma es determinar un salario base que sea igual para hombres y mujeres deportistas profesionales, al que cada deportista podrá sumar aportaciones derivadas de la experiencia, la competitividad, el nivel de entrenamiento entre otras.

“El tema era establecer un salario base para todas las personas deportistas, profesionales y de ahí en adelante, por supuesto, es el nivel de entretenimiento, la experiencia, la competitividad y todo lo que puede generar ya el mercado en el deporte para establecer, efectivamente muchísimas diferencias, pero en la base no podríamos permitir que se siguiera estipulando un salario distinto por trabajos iguales”, señaló Mercado.

Este salario base se deberá establecer teniendo cuenta que las labores que realicen hombres y mujeres sean iguales, sin importar que existan diferencias como edad, condición social, preferencias políticas, sexo, género, origen étnico, nacionalidad, estado civil, religión, diversidad de capacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad, los derechos y la libertad de las personas que se desempeñen de manera profesional en alguna actividad deportiva.

Por su parte, la Senadora por Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, sostuvo que en México las deportistas profesionales enfrentan condiciones laborales injustas e indignas, debido a que, refirió, según datos de la revista Forbes, por ejemplo, el 90 por ciento de las futbolistas profesionales “ganan un promedio de seis mil pesos a siete mil pesos mensuales, mientras que en el promedio de los jugadores perciban un ingreso de más de 600 mil pesos”.

“Esta situación es indignante y esta iniciativa es apenas el inicio de un camino que necesitamos recorrer para ir cerrando la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres deportistas profesionales”, enfatizó la legisladora morenista.

Con la aprobación de la iniciativa, los artículos que se reformaron son: el artículo 292, en el que se señalaba que “Las disposiciones de este capítulo se aplican a cualquier persona deportista profesional que practica una disciplina profesional o especialidad deportiva sujeta a una relación de trabajo obteniendo una remuneración económica por su práctica”.

Lo anterior “sin distinción por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estados civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, tal como personas futbolistas, basquetbolistas, tenistas, boxeadoras, luchadoras y otras semejantes. Para el caso de menores de edad, se estará a lo dispuesto en la presente ley”.

Mientras que con las reformas aprobadas, el artículo 292, queda de la siguiente manera:

“Las disposiciones de este capítulo se aplican sin distinción por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estados civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, a cualquier persona deportista profesional que practica una disciplina o especialidad deportiva sujeta a una relación de trabajo obteniendo una remuneración económica por su práctica, tales como futbolistas, basquetbolistas, tenistas, boxeadoras, luchadoras y otras semejantes”.

“Para el caso del trabajo de las personas menores de edad, se estará a lo dispuesto en la presente ley”, se añadió en el mismo.

El tema de disparidad salarial es una problemática que sigue arraigada en México, en la emisión del programa Sostiene Pereyra, que se transmitió por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, conducido por la periodista y conductora Beatriz Pereyra, se trató el tema de la creación, la disparidad salarial, y problemáticas de la liga femenil de futbol en México.

En la emisión del 30 de octubre de 2021, Beatriz Pereyra se refirió a los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) para concretizar que un jugador o jugadora es profesional cuando logra vivir totalmente de sus ganancias como deportista, caso que no pasa ni en la tercera división de futbol varonil ni en la primera categoría del futbol femenil.

“Visibilizar cómo la liga de las mujeres no tiene perspectiva de género, es decir, fue creada a imagen y semejanza de la liga varonil sin considerar que las necesidades deportivas de las mujeres es distinta a la de los hombres”, dijo Pereyra al cuestionarse sobre los fallos de la liga.

Pereyra señaló que para la creación de la liga femenil fue únicamente para cumplir con el requisito para que México fuera considerado anfitrión de la Copa Mundial en 2026, ya que para ser sede del torneo la FIFA pide a los países tener una liga femenil profesional.

Pero esta disparidad salarial no sólo se ha evidenciado en el futbol, ya que en marzo de 2021, la boxeadora mexicana Mariana “La Barbie” Juárez sostuvo que pese a que ha sido una de las boxeadoras más dominantes de México y el mundo, pues se ha coronado en varias ocasiones e incluso para ella, ha hecho lo doble que Saúl “Canelo” Álvarez, pero no consigue la misma retribución monetaria sólo por que es mujer.

En entrevista para el diario Publimetro, la pugilista capitalina afirmó que su carrera ha sido más sobresaliente que la del Canelo, pues ha tenido rivales de renombre y aunque asegura que Álvarez no tiene la culpa, le da coraje que él gane más dinero que ella.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, expresó.

De Acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Estacional (ENIGH E) 2022, hasta ese año, las seguía existiendo una considerable brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que estas tuvieron un ingreso corriente promedio trimestral del 43.1 por ciento menor al de los hombres.

Lo anterior, debido a que el ingreso promedio trimestral monetario durante el 2022, para los hombres fue de 33 mil 964 pesos, mientras que para las mujeres este ingreso fue de 19 mil 336 pesos, lo que representan una brecha de 14 mil 628 pesos por trimestre entre ambos sexos.

La brecha se acentúa más conforme el número de hijos aumenta, dependiendo el sexo. Por ejemplo, un hombre con un hijo percibe en promedio 37 mil 398 pesos por trimestre, mientras que una mujer con un hijo obtiene un salario de aproximadamente 22 mil 610 pesos.

En caso de los hombres con dos hijos, percibe aproximadamente 39 mil 103 pesos por trimestre, mientras que el ingreso promedio de una mujer con dos hijos es de 20 mil 666 pesos; un hombre con tres hijos, percibe en promedio 38 mil 802 pesos y una mujer en la misma situación percibe alrededor de 19 mil 020 pesos al trimestre.

Por último cuando algún hombre o mujer tienen cuatro hijos o más, si bien en ambos casos los ingresos trimestrales disminuyen, es más acentuado para las mujeres, ya que ellos pueden llegar a percibir 28 mil 934 pesos, mientras que los ingresos para ella llegan a 13 mil 468.

Además, estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que durante 2019, la brecha salarial a nivel mundial fue de aproximadamente el 20 por ciento, loo que significa que por cada 100 pesos que un hombre recibía, una mujer obtenía 80 pesos.

Otros de las reformas que se aprobaron a la Ley Federal del Trabajo este martes 5 de marzo, tienen que ver con el derecho de las personas deportistas a recibir un servicio médico especializado, que sea acorde a la disciplina que practica y que tenga perspectiva de género.

También artículo transitorio señala que, con el propósito de atender los casos de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral, los equipos femeniles que estén adscritos a cualquier liga profesional deberán registrar ante su federación los protocolos de atención de estos delitos, para darles el debido seguimiento.

– Con información de Fundar

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.