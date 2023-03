Machismo en el deporte: mujeres se abren paso en las disciplinas contra todo estigma

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Aunque día a día las mujeres van abriéndose más espacios en disciplinas consideradas para varones, hay estigmas que continúan en la actualidad, uno de ellos es en el ámbito deportivo, ya que en algunas siguen manteniéndose divididas en el imaginario social, pues mientras unas se creen que están destinadas para las mujeres otras se conciben para ser practicadas sólo por hombres.

Por ello, muchas de las mujeres que deciden practicar deportes que se consideran sólo para el sector masculino llegan a enfrentar dificultades que los hombres regularmente no. Esto es discriminación, rechazos, estigmas, por lo que, en sus propias palabras, tienen que hacer mayores esfuerzos, al que realizan sus compañeros varones, para ganarse un reconocimiento dentro de esas disciplinas.

En entrevista para el diario digital SinEmbargo, la halterista Aurora Fernandez Araizaga y la luchadora Lluvia, perteneciente al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), nos contaron sus experiencias de este tipo, las cuales, dijeron son comunes en el ámbito en el que se desempeñan, por las ideas que permean dichas disciplinas, lo que en ocasiones se refleja en prácticas discriminatorias que complicaron el inicio de sus carreras deportivas.

“Fue muy complicado, debuté en un 2008, donde yo creo que todavía las amazonas no estábamos en el lugar que estamos ahora, todavía había mucho machismo entre compañeros, en promotores, hasta en aficionados, los entrenamientos a mi me costaron muchísimo trabajo, hasta la fecha, entrenar lucha libre y ser luchadora profesional no es nada fácil”, recordó la luchadora Lluvia.

Por su parte, la joven levantadora de pesas expresó que, pese a que contó con el apoyo de su familia y de su entrenador hubo comentarios que la hicieron dudar de continuar en esta disciplina. “Fue un poco complicado porque muchos me decían ‘no es que se te va a hacer un cuerpo de hombre (..) me decían eso y yo decía ‘¿a poco sí?”, dijo la joven halterista.

En la cápsula titulada “Reflexionando sobre el cambio de la percepción estereotipada en la práctica deportiva para combatir la violencia en el deporte”, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) difundió el 25 de noviembre de 2021 por su canal de Youtube, físicoculturista Martha Leticia Victoria Peña, habló de este tipo de experiencias.

“En mi familia también hubo personas que cuestionaron mi físico, que me dijeron que me veía como hombre, que me iba a lastimar, que no iba a poder tener familia, hasta el mito de que se tema a caer la matriz. También te ven como persona rara, si sales a comprar o algo, te ven, toda la gente te ve, quizá por admiración, también, no quito esa opción, pero es incómodo, es incómodo que te observen como persona rara”, comentó la físicoculturista.

Además, de este tipo de comentarios, en diversas ocasiones deportistas de todo el mundo, incluidas las mexicanas, han denunciado tratos diferenciados en comparación con sus compañeros varones, uno de los que más ha destacado ha sido el aspecto salarial, debido a que se ha evidenciado que las mujeres deportistas ganan sueldos muy bajos en comparación con sus compañeros hombres.

Una muestra de esto fue lo dado a conocer por Naciones Unidas en junio de 2019 sobre cómo un solo jugador de futbol percibía un sueldo que sumaba casi el doble de lo que en conjunto ganaban todas las futbolistas mujeres que conformaban los siete mejores equipos a nivel mundial, ese jugador era Lionel Messi, con lo que se evidenció una desigualdad salarial en este deporte.

De acuerdo la Organización de Naciones Unidas (ONU), Messi ganaba 84 millones de dólares anuales, una cifra muy superior a los 46.6 millones de dólares que suman los salarios de alrededor de mil 700 mujeres, quienes pertenecen a los siete mejores clubes de futbol femenil en todo el mundo.

