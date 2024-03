Un helicóptero que sobrevolaba frontera con EU se estrella en Texas; hay 3 fallecidos

La Grulla, Texas, EU, 8 de marzo (AP) — Un helicóptero que sobrevolaba la frontera entre Estados Unidos y México en Texas se estrelló este viernes, lo que causó la muerte de dos soldados de la Guardia Nacional estadounidense y de un agente de la Patrulla Fronteriza que viajaban en la aeronave, informó el ejército. Otro soldado a bordo resultó herido.

El helicóptero UH-72 Lakota estaba asignado a la misión de seguridad fronteriza del Gobierno federal cuando cayó cerca de Rio Grande City, según un comunicado emitido por la Joint Task Force North. Se estaba investigando la causa.

La caída ocurrió a media tarde del viernes mientras el helicóptero realizaba operaciones de aviación, según el comunicado.

El Juez del condado de Starr, Eloy Vera, máximo funcionario del condado, dijo que las personas que iban a bordo eran una mujer y tres hombres. Añadió que la persona que resultó herida se encontraba en estado crítico.

Statement from Joint Task Force North confirming 3 people were killed in today’s helicopter crash in the Rio Grande Valley: pic.twitter.com/9ncI7XO5oy

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) March 9, 2024