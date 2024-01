Alaska Airlines detiene todos sus Boeing 737-9 luego de un incidente en pleno vuelo

Por Audrey Mcavoy

Estados Unidos, 6 de enero (AP).- Un avión de Alaska Airlines perdió una ventana y una parte de su fuselaje poco después de haber despegadoa más de 4 kilómetros sobre Oregon, creando un enorme agujero que succionó la ropa de un niño creando un enorme agujero que succionó la ropa de uno y obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia cuando sus 174 pasajeros y seis miembros de la tripulación se ponían máscaras de oxígeno.

Nadie resultó herido de gravedad al momento en que el avión despresurizado regresó a salvo el viernes por la noche al Aeropuerto Internacional de Portland unos 20 minutos después que había despegado, pero la tubería se mantuvo en tierra firme sus 65 aviones Boeing 737-9 Max hasta que sean revisados. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció el sábado que también abrirá una investigación al respecto.

El pasajero Evan Smith dijo que un niño y su madre estaban sentados en la fila en que estalló la ventanilla y la camisa del niño fue succionada y salió volando del avión.

“Escuchamos un fuerte ruido en la parte trasera izquierda. Un silbido y todas las máscaras de oxígeno se desplegaron al instante y todo el mundo se las puso”, comentó Smith a la televisora ​​KATU.

El director general de Alaska Airlines, Ben Minicucci, dijo que la revisión de la flotilla de aviones 737-9 de la compañía podría tomar algunos días. Representan una quinta parte de los 314 aviones de la empresa. No estaba claro el sábado cuáles serán las afectaciones para el calendario de vuelos de la compañía.

“Estamos trabajando con Boeing y con los reguladores para comprender qué ha ocurrido esta noche, y compartiremos información actualizada a medida que dispongamos de ella”, dijo Minicucci. “Mi corazón está con todos los que iban en este vuelo: siento mucho lo que han vivido”.

AS1282 from Portland to Ontario, CA experienced an incident this evening soon after departure. The aircraft landed safely back at Portland International Airport with 171 guests and 6 crew members. We are investigating what happened and will share more as it becomes available.

— Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 6, 2024