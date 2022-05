La Mara Salvatrucha se diversifica en EU y halla una “mina de oro” en la prostitución

Por Carlos García

Ciudad de México, 2 de mayo (InSight Crime).- La Mara Salvatrucha (MS13) ha sabido diversificarse en los negocios clandestinos, ha tenido la capacidad de adaptarse y ganar espacio en los mercados ilegales de su entorno. Y la prostitución ha sido uno de ellos, una actividad en la que incursionó cobrando renta y terminó controlando a base de violencia, abuso e intimidación. Un pandillero nos cuenta cómo llegaron hasta aquí.

Vamos a llamarlo “Player” aunque no es su verdadera “taka” o alias pandilleril. No quiere revelarla. Sólo autoriza que digamos que perteneció a la clica Sailors Locos West Side en Maryland, Estados Unidos, una de las más fuertes de la región, y que sabe perfectamente cómo opera el negocio de la prostitución en esa parte. No es alguien que imponga por su altura o su musculatura, pero le gusta verse bien, por eso llevaba las cejas y el pelo perfectamente delineados cuando llegó a la entrevista en enero de 2020.