AMLO promete a Cuba insistir en que se termine con el bloqueo; pide sustituir la OEA

López Obrador afirmó que insistirá a su homólogo de EU, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas y planteó la posibilidad de un organismo diferente a la Organización de Estados Americanos.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que Estados Unidos debe levantar el bloqueo comercial contra Cuba para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre ambos pueblos.

“Con todo respeto a la soberanía de Cuba, seguiré insistiendo que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones”, expuso el mandatario desde el Salón América del Palacio de la Revolución, durante su visita a Cuba.

“He dicho con toda franqueza”, añadió el mandatario mexicano, “que luce mal el Gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, el pueblo de Cuba obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio Gobierno”.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció por su parte la “posición firme de rechazo al bloqueo” de López Obrador, también llamado embargo.

Asimismo, AMLO indicó que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica y puso sobre la mesa “la propuesta”, que es, “ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”.

“En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y democracia. Aunque lo aquí planteado pueda parecer un sueño, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado”, remarcó

El mexicano, que llamó en varias ocasiones “amigo” a su anfitrión, calificó de “gigante” al expresidente de Cuba Fidel Castro y subrayó que nunca apostó ni apostaría por “el fracaso de la revolución cubana” y que nunca apoyaría a “golpistas” que conspiran.

Pidió además que “la revolución sea capaz de renovarse” y consideró que “en Cuba se están haciendo cosas con ese propósito”.

Habló de una “nueva revolución en la revolución”, lo que a su juicio sería una “gran enseñanza, una lección de Cuba para el mundo”.

Además, el Presidente López Obrador afirmó que insistirá a su homólogo de EU, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas.

López Obrador realizó estas declaraciones en La Habana, durante su visita oficial a Cuba dentro de su gira por Centroamérica y el Caribe, después de que Washington haya descartado invitar a esa cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Insistiré con Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo en Los Ángeles”, aseguró en su discurso de aceptación de la Orden de José Martí, la más alta condecoración que otorga el Gobierno cubano.

En su opinión, las autoridades de cada país deben ser las que decidan “libremente” si asisten o no a esa cita, prevista entre el 8 y 10 de junio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició este domingo sus actividades oficiales en Cuba con una ceremonia oficial encabezada por el mandatario Miguel Díaz-Canel como parte de su primera gira por Centroamérica.

Durante la ceremonia de bienvenida, en el Palacio de la Revolución, ambos mandatarios presentaron a los integrantes de las delegaciones que les acompañaron al encuentro.

Antes de que López Obrador llegara a La Habana, el mandatario cubano, le dio la bienvenida al país en su cuenta de Twitter: “(La visita) estrechará los lazos de amistad entre nuestros países, que ya son entrañables porque superan el tiempo y los desafíos para instalarse en el alma de nuestros pueblos”.

Al Presidente mexicano le acompañan su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el Canciller Marcelo Ebrard, y los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, quienes fueron recibidos en el aeropuerto por el Canciller Bruno Rodríguez.

Previo a la ceremonia oficial de recibimiento, López Obrador colocó una ofrenda floral en el Monumento a José Martí, héroe nacional de la isla.

Además del encuentro privado en el Palacio de la Revolución con los funcionarios de ambas naciones, habrá una comida a la comitiva mexicana.

En otras actividades oficiales, las autoridades de salud de los dos países firmarán un acuerdo, que presumen, estaría relacionado con el combate a la pandemia de COVID-19.

Luego, el Presidente López Obrador recibirá la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Gobierno cubano; ahí mismo, ambos gobiernos ofrecerán un mensaje a los medio de comunicación nacionales e internacionales.

El Presidente mexicano regresará esta misma noche a México para dar fin a su primera gira internacional -que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice- y que se inició el pasado 5 de mayo. Hasta entonces, López Obrador sólo había viajado tres veces a Estados Unidos desde su entrada en el poder en 2018.