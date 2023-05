La “Ley de la selva” dominará Morena si no hay reglas para encuesta interna: Ebrard

El Canciller ha insistido desde hace varios meses que el partido debe de contar con reglas específicas para la encuesta interna en Morena para designar a su candidato presidencial.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La “ley de la selva” predominará en Morena si no se establecen reglas para la elección interna para la designación de su candidato presidencial, reclamó el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante el evento inaugural del Foro “Interconectando Ciudades Inteligentes” en el estado de Chihuahua, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que para evitar rupturas o conflictos dentro del partido, tal como lo ha señalado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, es necesaria la postulación de reglas claras.

“Él habla de evitar rupturas y evitar conflictos, tiene razón. Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas, entonces es la ley de la selva”, resaltó.

Marcelo Ebrard ha insistido desde finales del año pasado que es necesaria la imposición de una serie de reglas dentro del proceso interno de Morena para determinar quién de las “corcholatas” presidenciales irá a la boleta en 2024, siendo las principales opciones el mencionado Canciller, Claudia Sheinbaum Pardo —Jefa de Gobierno de la Ciudad de México—, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El Canciller dijo que, para evitar que se utilicen los cargos públicos para promocionarse, las “corcholatas” deberían renunciar a sus cargos; asimismo, sugirió que la misma dirigencia de Morena impusiera una fecha para que los funcionarios dejen sus labores.

“En el tema de las renuncias, mientras no encontremos una figura jurídica que proteja para que [los aspirantes] no sean señalados con actos anticipados de campaña, no puede haber renuncias”, respondió Mario Delgado.

“Yo lo que diría es que haya reglas del juego como las que él [Delgado] propone hoy, implícitamente, mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas: qué se vale y que no se vale”, destacó Ebrard.

