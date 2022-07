Joe Biden firma orden ejecutiva para reforzar el acceso al derecho al aborto en EU

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una orden ejecutiva para defender el aborto de las mujeres estadounidenses, dos semanas después de que el Tribunal Supremo revocara el fallo Roe vs. Wade que protegía por primera vez y desde 1973 este derecho sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo.

Acompañado de la Vicepresidenta, Kamala Harris y el Secretario de Salud, Xavier Becerra, Biden calificó aquel fallo de “extremo” y “totalmente incorrecto” y relató el reciente episodio de una niña de 10 años que se vio obligada a viajar fuera del estado de Indiana para someterse a un aborto tras ser víctima de una violación.

En las últimas semanas el Presidente Biden se enfrentó a fuertes presiones por parte de los colectivos de la sociedad civil y sectores de su Partido Demócrata para que tomara medidas más contundentes para proteger el derecho aborto, en especial tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La orden insta al Departamento de Salud a tomar medidas para garantizar el acceso a la medicación abortiva, busca aumentar la protección de los sanitarios que realizan estas prácticas en el marco de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, así como la privacidad de las pacientes y reforzar las campañas de concienciación en los centros públicos.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.

It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022