Precios de festivales en CdMx incrementan respecto a 2022 y superan los 10 mil pesos

A pesar de las quejas y reclamos de los usuarios por el incremento en los precios de las entradas respecto al año pasado y a las etapas de venta para el Corona Capital y el Flow Fest, la preventa para ambos eventos fue un éxito y actualmente estos festivales se encuentra en fase 5.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- El tramo final de 2023 estará lleno de música para todos los gustos con la celebración de dos de los festivales más importantes de la Ciudad de México: el Corona Capital y el Flow Fest. Sin embargo, ambas ediciones están marcadas por los incrementos en los precios de las entradas, las cuales actualmente superan los 10 mil pesos por abono, situación que ha provocado quejas por parte de los fanáticos.

En redes sociales, los usuarios han expresado su molestia por los altos precios de comisión que cobra Ticketmaster, empresa encargada de la venta de boletos para ambos festivales y que acumula un gran número de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por los constantes abusos y afectaciones a sus clientes. Actualmente la boletera cobra hasta mil 620 pesos de cargos por servicio en un abono para el Corona Capital y mil 295 pesos para uno del Flow Fest.

En redes sociales, los asistentes no se han cansado de reclamar a Ticketmaster y Ocesa, promotora encargada de la organización de dichos eventos, por los altos precios para estas ediciones y por sus llamadas fases de venta, las cuales además de dividir en varias etapas el comercio de las entradas, dan preferencia a los clientes de algunos bancos y reducen el número de boletos para la venta general.

A pesar de las constantes quejas, Ticketmaster se ha deslindado de los hechos y asegura que los precios de los boletos no son establecidos por ellos, sino por los promotores, artistas o por sus representantes.

“Los boletos vendidos en Ticketmaster son propiedad de nuestros clientes (inmuebles, equipos deportivos u otros promotores de eventos) que determinan el número de boletos a vender y establecen el precio nominal.Las tarifas de los boletos (que pueden incluir una tarifa de servicio, una comisión de procesamiento de pedidos y, a veces, una tarifa de envío) se determinan en colaboración con nuestros clientes. A cambio de los derechos para vender sus boletos, nuestros clientes suelen compartir una parte de las tarifas que recaudamos”.

Ticketmaster detalla que el precio nominal, también conocido como precio establecido o precio base del boleto, es determinado por sus clientes. Los costos, detalla la boletera, se establecen en el momento de la venta inicial y se mantienen iguales hasta el evento, pero los precios pueden ajustarse, al alza o a la baja con el paso del tiempo.

Al costo del boleto, Ticketmaster añade una tarifa de servicio. La tarifa de servicio varía según el evento en función del acuerdo al que se haya llegado con cada cliente individual.

En julio de 2022, SinEmbargo se puso en contacto con Profeco para hablar sobre la legalidad de la venta de boletos y el cambio de montos por fases para festivales de música. A través de un documento, el organismo compartió que este tipo de prácticas están totalmente permitidas.

“La Profeco verifica que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley, así como los precios y tarifas determinados por la autoridad competente. Los boletos para conciertos no están sujetos a dichas regulaciones, por lo que no tienen un precio controlado”, señala el documento.

El organismo apuntó que la venta de fases puede llegar a considerarse como una preventa, puesto a que si se tienen en cuenta los costos reducidos respecto a la fase final, vendría siendo una oferta.

Ante la comparativa de costos entre fases de una edición a otra, Profeco apuntó en el documento que no puede intervenir para que las promotoras de espectáculos dejen de aplicar este tipo de cambios en los costos de los boletos para un evento en específico.

“Profeco solo está facultada para verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes, supuesto bajo el cual no están comprendidos los precios para el acceso a espectáculos públicos”.

Asimismo compartió una lista de situaciones en las que los consumidores podrían llegar a levantar una denuncia por alguna situación ligada a un concierto o espectáculo.

· No respetar términos y condiciones, ni precios ni fechas ofrecidas

· Cancelar unilateralmente la compra

· Negarse a emitir los boletos

· Negar el acceso al evento sin causa justificada

· Realizar cargos no solicitados ni autorizados por el consumidor

· Cancelar el evento y negarse al reembolso del precio pagado

· No respetar las ofertas o promociones

· Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones que la Ley le impone al proveedor.

PRECIOS EXORBITANTES

La edición 12 del Corona Capital celebrada en 2022 rompió récord de asistencia al reunir a más de 255 mil personas durante los días que duró el evento. My Chemical Romance, Arctic Monkey y Miley Cirus fungieron como los headliners de dicho año. En tanto, el Flow Fest reunió a cerca de 170 mil asistentes en su quinta edición celebrada en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Artistas como J Balvin, Anuel AA, Feid, Don Omar, Nicky Jam encabezaron el cartel de 2022.

En su edición de 2022, el Corona Capital puso a la venta sus abonos general, Comfort Pass y plus en cuatro fases. El abono general en fase uno tuvo un costo de 3 mil 900 pesos, 4 mil 600 en la segunda, 5 mil 300 en la tercera y 6 mil 100 pesos en la cuarta, sin contar el cargo por servicio. El Comfort Pass tenía un precio de 5 mil pesos en su primera fase, 5 mil 800 en la dos y 6 mil 600 en la tres. Finalmente el abono Plus comenzó en los 6 mil pesos, tuvo un costo de 7 mil en la segunda y 8 mil en la tercera.

Respecto al precio de los boletos individuales su precio fue de mil 890 pesos por día en fase 2 general, -no hubo fase 1 en venta de boletos individuales- 2 mil 300 en la tercera y 2 mil 700 en la cuarta. La entrada Comfort Pass tuvo un costo de 2 mil 500 pesos en fase dos, 2 mil 900 en la tercera y 3 mil 500 en la cuarta. Finalmente, el boleto en modalidad Plus tuvo un precio de 3 mil pesos en fase 2, 3 mil 500 en la tercera y 4 mil pesos en la cuatro. Todos los precios antes mencionados no incluían los cargos por servicio.

Para este año, el Corona Capital arrancó sus fases de venta con un precio de 4 mil 290 pesos por un abono general. Dichas entradas en fase dos tuvieron un costo de 5 mil 080, 5 mil 830 en la tercera y 7 mil pesos en la cuarta, dichos costos no incluyen los cargos. SinEmbargo pudo constatar que actualmente un abono para este festival, el cual se encuentra en su quinta fase de venta, tiene un costo de 10 mil 980 pesos más mil 620 pesos de cargos lo que da un total de 12 mil 600 pesos.

El precio del abono Comfort Pass tuvo un costo en primera fase de 6 mil 435 pesos, 8 mil 745 en la segunda y 10 mil 500 pesos en la tercera. En cuanto al abono Plus comenzó con un precio a la venta de 8 580n pesos, 10 mil 120 en la segunda, 11 mil 660 en la tercera y actualmente se encuentra disponible por 11 mil 080 pesos más mil 620 de cargos por servicio para dar un total de 12 mil 700 pesos. Finalmente el abono Plus tiene un precio de 14 mil pesos, más mil 620 de cargos por servicio para tener un costo total de 15 mil 620 pesos.

Si deseas asistir a un solo día del Corona Capital, actualmente el precio de un boleto general por día en fase 3 tiene un costo de 3 mil 072 pesos, el Comfort Pass cuesta 3 mil 960 pesos en Comfort Pass y el Plus 6 mil 144 pesos.

En el caso del Flow Fest 2022, la situación no es muy diferente. El abono general iba de los mil 880 pesos en las primera fase, 2 mil 180 en la segunda y hasta los 2 mil 380 pesos en la tercera. En el caso del Confort Pass el precio iba de los 3 mil 390 pesos en primera fase, 3 mil 940 en la segunda y 4 mil 290 en la tercera. Finalmente el costo del abono Plus oscilaba entre los 4 mil 900 pesos en fase 1, 5 mil 700 en la segunda y 6 mil 200 pesos en la tercera. Todos estos precios no incluían los cargos por servicio.

El costo de los boletos individuales en sección general fue de mil 880 pesos por día en fase uno, 3 mil 390 en sección Comfort Pass y de 4 mil 900 pesos el pase plus. Al igual que en los abonos no incluía los cargos por servicio.

Para la edición de este año, los organizadores dividieron las fases de venta en cuatro y con un precio superior en comparación a la edición de 2022. El abono general “mañanero”, el más barato de este año, tuvo un costo de 2 mil 300 pesos, sin contar los cargos que realiza Ticketmaster por servicio. Le siguió el abono general fase 1 en 2 mil 590 pesos, 2 mil 780 en la segunda y 3 mil 080 en la tercera. Al momento de realizar esta nota el precio del abono general está en 3 mil 880 pesos más cargos. El abono Comfort Pass mañanero comenzó en 4 mil 140 pesos, en fase 1 tuvo un costo de 4 mil 532 pesos. Actualmente este tipo de abono tiene un costo de 4 mil 865 pesos más los cargos. El precio del abono Plus fue de 5 mil 980 pesos. Estos boletos actualmente se encuentran en fase 1 con un precio de 6 mil 475 pesos más cargos.

Finalmente, el precio de los boletos individuales oscila entre los 2 mil 736 pesos en sección general, 3 mil 528 en Comfort Pass y 4 mil 800 pesos en Plus.

El Corona Capital 2023 estará encabezado por Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds To Mars, The Cure, The Chemical Brother y Pet Shop Boys. Por su parte, el Flow Fest contará en este año con las actuaciones de Wisin y Yandel, Feid, Maluma, Ozuna y Tego Calderón.

-Con información de Eréndira Quintero

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.