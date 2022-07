¿Es legal vender boletos por fases como en el Corona? La Profeco explica porqué SÍ

Este 2022 el Festival Corona Capital, que surgió en el 2010 y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la Ciudad de México, hizo historia al conseguir su primer sold out después de once ediciones.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Mucho se ha hablado de la décimo segunda edición del Festival Corona Capital que será el punto de encuentro para que el público mexicano pueda volver a disfrutar de agrupaciones, que por voluntad propia permanecieron bajo los escombros por bastantes años, como My Chemical Romance o los Yeah Yeah Yeahs, quienes sorprendieron en pleno 2022 con el lanzamiento de nuevos sencillos después de haberse tomado un largo y profundo respiro de la escena.

Pese al prometedor cartel en el que también desfilan nombres como Miley Cyrus, Arctic Monkeys, Paramore, Foals, Liam Gallagher, Run the Jewels, Two Door Cinema Club, The 1975, por mencionar algunos, el festival citadino no tardó en volverse viral por las fases de compra y el elevado costo de los boletos que iba desde los 3 mil 900 pesos y se disparaba hasta los ocho mil pesos dependiendo el momento y modalidad —general, comfort pass y plus— en que se compraran, esto hablando de abonos específicamente.

No fue sorpresa que durante los días estipulados para la preventa CitiBanamex los boletos volaran hasta las Fases 3 y 4, en las que sólo había disponibilidad de compra de boletos individuales en general, comfort pass y plus por 2 mil 300 pesos hasta los 4 mil pesos. Pese a la demanda, Ocesa liberó una cantidad limitada de boletos en todas las modalidades durante la venta al público en general que como era de esperarse, no tardaron en agotarse.

Este 2022 el Festival Corona Capital, que surgió en el 2010 y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la Ciudad de México, hizo historia al conseguir su primer sold out después de once ediciones. Y sí, en efecto, presentaron un cartel espectacular en toda la extensión de la palabra, sin embargo muchos internautas cuestionaron que tan legal era que el costo de los tickets cambiara significativamente entre una fase y otra siendo que las áreas estipuladas para cada modalidad eran exactamente las mismas.

SinEmbargo se puso en contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para hablar sobre la legalidad de la venta de boletos y el cambio de montos por fases para festivales de música y a través de un documento, el organismo compartió que este tipo de prácticas están totalmente permitidas.

“La Profeco verifica que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley, así como los precios y tarifas determinados por la autoridad competente. Los boletos para conciertos no están sujetos a dichas regulaciones, por lo que no tienen un precio controlado”.

En este sentido, el organismo apuntó que la venta de fases puede llegar considerarse como una preventa, puesto a que si se consideran los costos reducidos respecto a la fase final, vendría siendo una oferta.

Después del furor provocado por la venta de los boletos de Corona Capital 2022, la usuaria de TikTok @aa.mandiss compartió un clip en el que se ve un boleto de la primera edición de este festival en 2010, encabezada por Interpol y Pixies, que tuvo un costo de 770 pesos (650 pesos por acceso más 120 de cargos), si se compara con el precio general de un boleto individual de esta décimo segunda edición hay una diferencia de mil 120 pesos sin contar los cargos.

En comparación con la sexta edición de Corona Capital, en la que se presentaron The Killers, LCD Soundsystem y Lana del Rey, donde ya existía la venta por fases, el abono tenía un costo de mil 600 pesos más cargos y se elevaba hasta los dos mil 100 pesos más cargos en la última fase. Mientras que el precio de los boletos individuales era de 970 pesos más cargos y ascendía hasta los mil 480 pesos más cargos en la última fase de venta.

Sin escarbar tanto al pasado, en el 2021 los abonos para el mismo festival, que en aquella ocasión estuvo encabezada por Tame Impala, Twenty One Pilots y protagonizada por varios actos cancelados, se vendieron en 2 mil 399 pesos más cargos en la primera fase y ascendieron a 3 mil 299 pesos mas cargos en la última fase.

Ante la comparativa de costos entre fases de una edición a otra, Profeco apuntó en el documento proporcionado a este medio que no puede intervenir para que las promotoras de espectáculos dejen de aplicar este tipo de cambios en los costos de los boletos para un evento en específico.

“Profeco solo está facultada para verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes, supuesto bajo el cual no están comprendidos los precios para el acceso a espectáculos públicos”.

Asimismo compartió una lista de situaciones en las que los consumidores podrían llegar a levantar una denuncia por alguna situación ligada a un concierto o espectáculo.

· No respetar términos y condiciones, ni precios ni fechas ofrecidas

· Cancelar unilateralmente la compra

· Negarse a emitir los boletos

· Negar el acceso al evento sin causa justificada

· Realizar cargos no solicitados ni autorizados por el consumidor

· Cancelar el evento y negarse al reembolso del precio pagado

· No respetar las ofertas o promociones

· Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones que la Ley le impone al proveedor

A lo largo de sus once ediciones, el Corona Capital ha sido considerado como uno de los mejores festivales a nivel global por los Pollstar Awards y se convirtió en el primer festival masivo de Latinoamérica en conseguir el certificado en ISO 20121 por su Gestión de la Sostenibilidad en Eventos.

Pese al descontento y las críticas de propios y extraños por los precios elevados para esta edición, el festival logró vender el 100 por ciento del boletaje para su décimo segunda edición, la cual marcará un antes y un después en la historia del evento por extender la magno fiesta musical a tres días.

De acuerdo con Profeco, al 22 de junio se han presentado dos quejas relacionadas con los espectáculos en vivo, mismas que se encuentran en trámite del proceso conciliatorio. Una en Nayarit por inconformidad por un cargo por servicio, y otra en Guanajuato por reprogramación de evento.

SinEmbargo intentó contactar a los organizadores del Corona Capital, a través de su agencia de relaciones públicas, en relación a la historia del festival y la polémica venta de boletos por fases, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.

La décimo segunda edición del Festival Corona Capital se llevará a cabo los próximo 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

