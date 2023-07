Benjamín Walker y Luis Enrique olvidan las expectativas en “No hace falta saber”

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- El abrazar los regalos de la vida sin esperar nada a cambio es parte de la premisa de “No hace falta saber”, el nuevo sencillo del músico chileno Benjamín Walker en colaboración con el nicaragüense Luis Enrique, también conocido como “El príncipe de la salsa”.

El tema con el que se dejan de lado “las expectativas arbitrarias de obtener ciertos resultados deseables como consecuencia de las cosas que hacemos” surgió de forma natural luego de una amena plática entre ambos músicos, en la que Benjamín se sinceró sobre las frustraciones e incertidumbres que arrastraba respecto a su carrera.

A pesar de que el sentir de Walker salió a relucir, no fue hasta que se sentaron a componer cuando los músicos se percataron de que querían poner el tema de las expectativas personales sobre la mesa.

“De lo peligroso de hacer las cosas con el objetivo de que pase algo en particular y no abrirnos al abanico de posibilidades y aceptar lo que venga. Después de conversar, que fue un par de horas, fue que dijimos ‘ok empecemos a hacer música’, y de pronto fue de ‘oye, aquí está el tema. Lo que hemos estado hablando toda la mañana'”, abundó el chileno.

En este sentido, Luis Enrique compartió a este medio que, en efecto, fue a partir de esa conversación que surgió la letra de “No hace falta saber”, single en el que no sólo se tocan las fibras del sentir de Benjamín sino de decenas personas que se encuentran en el mismo camino de dudas y expectativas.

“Maravillosamente a partir de la conversación es que es que se da esta canción que tiene qué ver no sólo con el camino del Benja, yo creo que tiene qué ver con el camino de todo ser humano, que emprenda lo que quiera emprender, pero todo está en cuánto tú crees en ti, en cuanto a lo que tú sientes que te pertenece, que te ha sido otorgado para que tú te desempeñes, te comuniques, te expreses”.

Al ser cuestionado por los highlights del proceso creativo detrás de “No hace falta saber”, el intérprete de “Yo no sé mañana” apuntó que éste fue maravilloso debido a que ninguno de los dos sabía qué iba a pasar. “Fíjate, qué cosa, la canción dice ‘no esperes nada’ y bueno, nosotros tampoco sabíamos ni que esperar”, expresó entre risas.

La colaboración con Luis Enrique es el primer adelanto de lo que será el próximo material discográfico de Benjamín Walker, un material al que el músico chileno describió como “muy honesto y directo”.

“En mis relatos hablo en tercera persona en vez de hablar en primera persona, en vez de hablar de ‘mira, esto me está pasando a mí’, un poco por pudor y de no exponerme mucho, es que hablo como si se tratara de alguien más, y en este disco creo que he logrado encontrar un lenguaje más directo, en el que me da menos miedo decir ‘mira, esto me está pasando a mí y tampoco me da susto si no estás de acuerdo con lo que voy a decir’. En ese sentido se viene un cuerpo de canciones más directo que mi repertorio anterior, todavía sostenido desde la guitarra acústica”, concluyó Walker.