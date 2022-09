El País: EPN había buscado varias veces y sin éxito su “visa dorada” en España

El País explicó que España no admitió la solicitud de Peña Nieto a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”, por lo que el exmandatario mexicano, consultado por abogados, decidió optar por la vía con la que los grandes inversores logran sus papeles en aquel país de Europa.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), habría intentado otra vía para conseguir su residencia en España antes de instalarse en aquel país gracias a un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos), informó este jueves El País.

De acuerdo con el texto de la periodista María Martín, el exmandatario priista solicitó una autorización de residencia por supuestos excepcionales no previstos en el Reglamento de Extranjería. Sin embargo, España no admitió su solicitud a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.

Fuentes familiarizadas con el caso, las cuales fueron consultadas por El País, revelaron que la solicitud fallida de Peña Nieto “se ampara en una disposición adicional del Reglamento de la Ley de Extranjería que permite a la administración otorgar autorizaciones de residencia, sin seguir el cauce habitual y sin necesidad de cumplir determinados requisitos, siempre y cuando existan circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen”.

La periodista María Martín detalla que la administración suele usar esta figura discrecional para beneficiar a perfiles de extranjeros muy vulnerables, afectados por casos de enfermedad o violencia. Esta fórmula es también a la que se ha recurrido para premiar algunos actos heroicos de migrantes en situación irregular.

No obstante, la administración consideró que, en el caso de Peña Nieto, “no concurría ninguna circunstancia excepcional que justificase que el expresidente se saltase los canales habituales” para obtener la residencia.

El diario con sede en Madrid destacó que luego de que le fuera negada esta vía, Enrique Peña Nieto, asesorado por un prestigioso despacho de abogados, decidió optar por la vía con la que los grandes inversores logran sus papeles en España, ya que la Ley ofrece desde 2013 la residencia a quien compre inmuebles por valor igual o superior a medio millón de euros.

El País mencionó que dicha opción ha sido durante todos estos años la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios venezolanos se instalen en España.

El diario español detalló que la Secretaria de Migraciones, en respuesta al Diputado de la formación nacionalista vasca de EH-Bildu, Jon Iñarritu, el expresidente mexicano adquirió un local comercial por 570 mil euros (11.4 millones de pesos), “libre de cargas y gravámenes”. Cabe destacar que la cifra exacta no había trascendido hasta ahora.

Con ello, el exmandatario por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró sus papeles en octubre de 2020. No obstante, luego de dos años en vigor, Enrique Peña Nieto necesita renovar su autorización para continuar viviendo en España de forma legal.

Sobre el inmueble que Peña Nieto adquitió para obtener su “golden visa”, El País explicó que se trata de un local comercial escriturado el 18 de septiembre de 2020 y del que no consta hipoteca. Dicho local ha pasado por una reforma reciente y es ahora un “piso de lujo” de 105 metros cuadrados situado en el barrio de Chamberí, uno de los más acomodados de la capital española.

Vecinos del inmueble refirieron a El País que el “piso de lujo” se mantiene vacío. Además, el diario español recordó que el expresidente mexicano lo puso en venta en julio mediante un anuncio de una inmobiliaria, que presenta el inmueble como un “impresionante piso recién reformado”.

Cabe recordar que la oferta de veta se publicó en un portal inmobiliario después de que en México se anunciara la primera investigación en su contra.

El 2 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judicialice el caso en los próximos meses.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. Y hay otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

El pasado 7 de julio, Peña Nieto respondió, a través de redes sociales, que aclararía los señalamientos en su contra, y manifestó su confianza en las autoridades mexicanas luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esa mañana una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

“Estoy cierto (seguro) que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo en su cuenta de Twitter el expresidente al reaparecer en las redes sociales.

Peña Nieto no se había pronunciado públicamente por años a pesar de los diversos señalamientos que se han hecho en su contra.

Uno de los casos en los que ha aparecido involucrado es el proceso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su Gobierno, Emilio Lozoya, quien afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Lozoya, quien es procesado por delitos de corrupción, pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto con el Partido Revolucionario Institucional.

No obstante, Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.

-Con información de AP.