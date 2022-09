Violencia, viajes y exgobernadores: Maru Campos cumple un año al frente de Chihuahua

La gestión de Campos ha sido impactada por sus dos antecesores directos: César Duarte y su llegada a Chihuahua vía la extradición y Javier Corral con sus críticas y acusaciones en contra de la Gobernadora.

Por Itzel Ramírez

Ciudad Juarez, 8 de septiembre (LaVerdad).- Desde su toma de protesta en Ciudad Juárez como la primera mujer al frente del Gobierno de Chihuahua, episodios violentos, viajes al extranjero, descuentos extraordinarios a empresas para la compra de terrenos y enfrentamientos políticos han marcado los primeros 365 días de Gobierno de María Eugenia Campos Galván.

Este 8 de septiembre cumple un año de su toma de protesta, sin embargo no habrá un acto para presentar su informe público. Una reforma de 2015 a la Constitución de Chihuahua establece que su primera rendición de cuentas sobre el estado que guarda la administración estatal deber realizarse el 1 de marzo.

Debido a esto, integrantes del Gabinete estatal serán quienes este día rindan un informe sobre su trabajo, que será transmitido a través de las redes del Gobierno de Chihuahua a las 19:00 horas.

A continuación hacemos un repaso de los principales retos que ha enfrentado la Gobernadora a propósito de su primer año en el puesto.

VIOLENCIA EN CHIHUAHUA

El 8 de septiembre de 2021, Maru Campos lanzó una advertencia a los grupos delincuenciales que operan en Chihuahua, que, dijo se convertiría en la entidad más segura del norte de México.

“Quiero enviar un mensaje justamente muy claro a los generadores de violencia: a partir de hoy se encontrarán con un Estado fuerte, un Estado que siempre protegerá la vida y la paz de los chihuahuenses, vamos a recuperar la paz en el Estado. Juntos sí podemos hacer de Chihuahua, el Estado más seguro del norte del país”, afirmó la Gobernadora en su discurso en la Plaza de la Mexicanidad.

Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución del homicidio doloso durante los meses de enero a julio de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021 (con 25 por ciento menos asesinatos), dos episodios de violencia han puesto de manifiesto la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y el estado de la misma en la entidad.

El 20 de junio en Cerocahui, municipio de Urique, fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el guía de turistas Pedro Palma y Paul Berrelleza; de acuerdo con las autoridades, el presunto responsable es de los crímenes es el narcotraficante José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

Los crímenes fueron condenados incluso por la comunidad internacional, especialmente por organizaciones religiosas, que pidieron el esclarecimiento de los crímenes.

Hasta hoy, “El Chueco” –que tiene una orden de aprehensión desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense–, no ha sido capturado.

Casi un par de meses después, el 11 de agosto, una reyerta en el Cereso 3 de Ciudad Juárez puso en jaque a toda la ciudad: 12 personas asesinadas –nueve de ellas en ataques fuera de la prisión–, testigos que presenciaron cómo personas armadas ingresaron al Cereso, negocios quemados y balaceras en gasolineras, restaurantes y tiendas causaron que Juárez quedara prácticamente desierta al menos durante 24 horas.

La Gobernadora visitó la ciudad hasta dos días después, es decir, el 13 de agosto. Hasta el momento, ninguna de las personas detenidas por la jornada violenta ha sido acusada de los asesinatos, y uno de los presuntos responsables murió después de ser capturado por las autoridades, como reportó La Verdad.

La apuesta más grande por la seguridad, al menos en Juárez, ha sido la de la creación de la Plataforma Centinela, un plan que incluye la instalación de cámaras y la construcción de un edificio que sea la sede de la Secretaría de Seguridad Pública en la frontera.

El proyecto significará el desembolso de cerca de dos mil millones de pesos y, hasta el momento, el Gobierno de Campos ha optado por ocultar toda la información pública sobre los contratos, términos, costo y estudios de la obra más importante del sexenio en materia de seguridad.

Para René Moreno, activista y presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la inyección de grandes cantidades de dinero no garantiza de ninguna manera que haya una verdadera estrategia de seguridad pública.

“Hay un tema de tratar de resolver la inseguridad a billetazos, de intentar hacer grandes construcciones que no necesariamente reducen los homicidios dolosos. La estrategia no está funcionando tan bien. Los centros de readaptación social se usan como pequeños feudos de grupos criminales y eso quedó clarísimo con el llamado ‘jueves negro’”, mencionó Moreno en entrevista.

JUÁREZ ¿LA PRIORIDAD?

Para asumir su puesto, Maru Campos optó por mover al Congreso de Chihuahua más de 300 kilómetros, pues eligió Juárez y no la capital para su acto inaugural.

“Decidí tomar protesta como Gobernadora en esta frontera, porque hay mucho que hacer por Ciudad Juárez. Es una decisión de solidarizarnos con Juárez y de promover la unidad entre esta frontera con el resto del Estado, para terminar ya por favor con esos viejos mitos de separación de quienes tienen la fortuna de vivir aquí en Juárez con los del resto de la gran entidad que es Chihuahua”, dijo entonces.

Un año después, la falta de obra pública, así como la dilación para continuar con la segunda ruta troncal y la pausa que vive el BRT I son algunas de las cosas que vive la frontera.

Para Catalina Castillo, vocera de la Red por la Infancia, la Gobernadora ha tenido una política de “castigo” para la ciudad fronteriza.

“Siento que hay como un castigo para Juárez, un desconocimiento en términos de desconocer a esta ciudad con toda su problemática para no atenderla y tiene que ver con invisibilizarla. Hay una ausencia pero también un castigo, me siento como ciudadana castigada por la negación de las políticas públicas y por la negación de presupuesto, no hay instancias ni presupuesto para atender la calidad de vida de los juarenses”, dijo en entrevista Castillo, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Mientras que Amparo Beltrán, regidora juarense correligionaria de Campos, dijo que hay planes a futuro para la construcción de infraestructura (como diques para la contención de lluvias) y que la dinámica de la obra pública de los gobiernos siempre requiere de planeación.

“Así como el Gobierno anterior se tomó su tiempo para definir cuáles serían sus obras prioritarias, así estamos viendo la planeación de infraestructura importante”, mencionó.

Hoy, la primera ruta troncal (BRT I) permanece sin operar por falta de unidades, mientras que la segunda inició apenas el martes 6 de septiembre la fase preoperativa con 26 estaciones en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche.

REGALAZOS

Al mismo tiempo que la Gobernadora aumentó impuestos e impulsó un plan de canje de placas, ha hecho de los descuentos millonarios a empresarios una política pública que ha sido criticada por la oposición.

El primer “regalazo” de Campos fue el pago de solamente 3.4 millones de pesos que hizo Parques American Industries por un terreno que vale 40 veces más (137.5 millones de pesos), de acuerdo con documentos públicos.

El asunto cobró todavía más relevancia al tratarse de un descuento otorgado a una empresa propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz, quien apoyó a Campos en campaña e incluso le prestó un jet de la compañía.

El grupo parlamentario de Morena dijo que el descuento era un “pago de favores políticos o un hecho de corrupción”.

Después, la Gobernadora mandó otras dos propuestas para beneficiar a empresas con terrenos públicos, la primera con un descuento de 2.5 millones de pesos a favor de LEAR, una de las empresas más grandes de Estados Unidos; la segunda para dar un descuento de 1.5 millones de pesos y crédito a Perfiles del Real.

La política de otorgar beneficios económicos a grandes empresas fue cuestionada por René Moreno.

“El caso de American Industries (conglomerado que agrupa las empresas de Armandáriz) da qué pensar y la pregunta ahí es si fue la mejor decisión lo que se hizo con esos terrenos, creo que tampoco fue muy inteligente regalar terrenos como política para generar inversión”, concluyó el activista.

DUARTE AL HOSPITAL, CORRAL AL BANQUILLO

La gestión de Campos ha sido impactada por sus dos antecesores directos: César Duarte y su llegada a Chihuahua vía la extradición y Javier Corral con sus críticas y acusaciones en contra de la Gobernadora.

Cuando el 2 de junio se anunció que una Jueza en Estados Unidos concedía la extradición de César Duarte a México para que respondiera por las averiguaciones en su contra por uso ilícito de recursos públicos, la Gobernadora repitió que no habría perdón ni olvido para el exmandatario; tres semanas después de su llegada México, Duarte abandonó el Cereso 1 de Chihuahua para ser sometido a una cirugía por una hernia, según reportaron algunos medios.

El exmandatario, que está relacionado con un esquema de financiamiento ilícito para campañas electorales del PRI, regresó una semana después al penal de Aquiles Serdán, luego de estar internado en el hospital privado Christus Muguerza.

Vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, Duarte ha acusado a su sucesor de fabricar las acusaciones en su contra por “odio y venganza”.

En plena campaña por la postulación de Acción Nacional para la candidatura a Gobernadora, Maru Campos fue acusada en dos carpetas de investigación por la Fiscalía General del Estado por su participación en el esquema de la “nómina secreta” comandada por Duarte y por presuntamente cometer actos de corrupción con empresarios cuando era Alcaldesa de Chihuahua; una vez electa Gobernadora, la FGE se desistió de ambas investigaciones, por lo que la panista quedó sin asuntos penales en su contra.

Lo que Campos definió como una “persecución” e incluso como el ejercicio de violencia política de género, fue mencionado desde su toma de protesta, donde incluso dijo que sería la justicia y no ella quien determinaría si el exgobernador Javier Corral sería investigado.

“Las instituciones, la justicia y la historia, pondrán en su lugar a quienes acaban de abandonar la administración, hemos, pero no yo”, advirtió entonces.

Tras un intento fallido de juicio político, Corral se ha manifestado en contra del Gobierno de Campos, a quien acusa de entablar una venganza política.

LA GOBERNADORA VIAJERA

En los primeros seis meses de 2022, Maru Campos realizó tres viajes internacionales para buscar inversiones, fortalecer vínculos, posicionar al Gobierno de Chihuahua y hasta para crear festividades como el “mes de Chihuahua”, según las justificaciones de la mandataria.

El primer viaje de Campos fue a España, específicamente a la región de Cantabria, donde pasó 11 días a inicios de febrero.

Un mes más tarde, inicio una gira de trabajo por Washington D.C., donde gestionó (en la embajada mexicana) la celebración del Mes de Chihuahua, informaron reportes de medios locales.

Hacia julio de este año, la Gobernadora fue a Inglaterra y Francia para participar, entre otros eventos, en la Feria Internacional de Farnborough.

“Para eso tienes un Gabinete ampliado que puede ir a hacer esas tareas de atracción de inversión, para eso tienes una Secretaría de Innovación, no sé qué tanto sume el hecho de que vaya el titular del Gobierno, no sé si esto ayude a más inversión, no estoy seguro”, consideró René Moreno.

Hasta la fecha, la Gobernadora no ha cumplido con la obligación de publicar las facturas ni los informes de comisión derivados de las leyes vigentes sobre transparencia para ninguno de estos viajes, según pudo corroborar La Verdad con base en la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Además de sus ausencias generadas por sus viajes al extranjero, la mandataria también se ha aislado por cuestiones de salud, en enero pasado por dar positivo a la COVID-19 y a principios de agosto, para someterse a una cirugía.

OTROS SEIS CRÉDITOS, LA NUEVA DEUDA

A tres meses de asumir en su cargo, la gobernadora obtuvo la autorización del Congreso del Estado para contratar seis nuevos créditos a largo plazo por una suma de 24 mil 741 millones 863 mil pesos, a pagar hasta en 25 años, es decir, por cuatro administraciones.

Los recursos que se comprometieron son los correspondientes a peajes de cruces fronterizos, fondos federales, cuotas de peaje carretero e ingresos de enajenación inmobiliaria.

En ese entonces, el legislador Benjamín Carrera dijo que lejos de mejorar las condiciones actuales de endeudamiento, la Gobernadora aumentaba la deuda pública de Chihuahua.

“Si calculamos el monto de la deuda entre cada chihuahuense, podemos decir que, actualmente cada uno de nosotros debe 21 mil 165 pesos; ahora bien, planteando el impacto que tienen estos nuevos compromisos financieros en las familias a las que supuestamente benefician estas medidas, tenemos que, contrario a lo que se quiere hacer creer, la deuda incrementa en dos mil 162 pesos, debiendo cada chihuahuense 23 mil 327 pesos”, afirmó durante la votación.

Con esta nueva deuda se elevó el endeudamiento de Chihuahua que en ese momento sumaba 75 mil millones de pesos.

MARU Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

“Soy mujer y defenderé a las mujeres que sean violentadas por cualquier vía, ya sea física, sicológica, política o laboralmente. Porque nadie, nadie puede defender mejor a las mujeres, que una mujer”.

Con este discurso, Maru Campos respondía a las mujeres que afuera de su toma de protesta gritaban que la panista no las representaba.

Antes de tomar posesión, la entonces gobernadora electa envió una propuesta para modificar la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) para entregarles el control de los Centros de Justicia para las Mujeres y agregar la “Atención a la Familia” a las facultades del organismo, una medida criticada por organizaciones feministas.

Hoy, con recortes en atención a mujeres y a víctimas, la activista Catalina Castillo cuestionó la agenda de la gobernadora respecto a las mujeres.

“No porque eres mujer tienes perspectiva de género. Ninguno de los programas tiene perspectiva de género. Estas nuevas propuestas que ha anunciado tanto la Torre Centinela como del nuevo desarrollo que se va a hacer en el norponiente de Juárez y en Anapra nosotros como activistas lo estamos viendo como muy riesgoso para las mujeres, no tiene perspectiva”, dijo Castillo, quien también forma parte del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez.

Ello, más la falta de atención a las niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos, dejan a la gobernadora con una calificación baja, mencionó.

“Si tuviera que hacer un examen, la Gobernadora saldría reprobada. Hay una ausencia de política de atención y cuidado infantil, no han atendido instancias que necesitan presupuesto, simplemente no existe esa visión”, aseguró la activista.

Los números del SESNSP muestran que los feminicidios, a diferencia de los homicidios dolosos, van incluso al alza, al llegar a 25 casos de enero a julio de 2022, frente a los 24 del mismo periodo del año pasado.

Para hoy, la Gobernadora dará un mensaje a través de redes sociales, pues de acuerdo a la legislación estatal, el primer informe de Gobierno se entregará en marzo de 2023, cuando el Congreso inicie su segundo periodo ordinario de sesiones.

