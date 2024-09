Miles de seguidores de Bolsonaro protestan en Sao Paulo por bloqueo de plataforma X

Por Eléonore Hughes y Gabriela Sá Pesooa

Sao Paulo, 8 de septiembre (AP).- Miles de simpatizantes del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, atestaron el sábado el principal bulevar de Sao Paulo para efectuar un mitin por el Día de la Independencia, luego del bloqueo gubernamental a la plataforma X del multimillonario Elon Musk, prohibición que dicen demuestra que son perseguidos políticos.

Varios miles de manifestantes arribaron a la avenida Paulista ataviados con los colores amarillo y verde de la bandera brasileña. Abundaban las imágenes de Musk y las referencias a la prohibición de X.

“Gracias por defender nuestra libertad”, se leía en una pancarta, la cual elogiaba al empresario de la tecnología.

La marcha del sábado fue considerada una prueba a la capacidad de Bolsonaro de movilizar la participación antes de las elecciones municipales de octubre, aunque el Tribunal Superior Electoral le ha prohibido postularse a algún cargo de elección popular hasta 2030. También es una especie de referendo sobre X, cuya suspensión sorprendió incluso a algunos opositores de Bolsonaro, al tiempo que ha avivado la arraigada polarización política en Brasil.

In 🇩🇪 trendet Anton #Hofreiter, der X notfalls verbieten möchte.

Was vielen in 🇩🇪 noch nicht aufgefallen ist, es gab heute eine Großdemonstration in São Paulo 🇧🇷, in der es auch um dieses Thema ging. Der Totalitarismus klopft an, die internationale Vernetzung muss besser werden.… pic.twitter.com/piuGWTXnWX

— Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 7, 2024