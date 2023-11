Ivanka, hija de Donald Trump, testifica en juicio por presunto fraude en empresa

Por Jennifer Peltz y Michael R. Sisak

Nueva York, 8 de noviembre (AP) — Ivanka Trump comenzó a testificar este miércoles en el juicio por acusaciones de fraude corporativo contra la empresa familiar, en una comparecencia que ella intentó evitar.

Las declaraciones de la hija mayor del expresidente Donald Trump, quien ha sido asesora de su padre tanto en negocios como la política, concluyen una fase importante del juicio. Su padre compareció el lunes en una sesión combativa, y sus hermanos Eric Trump y Donald Trump Jr. declararon la semana pasada.

People yell “fraud family!” at Ivanka Trump as she enters the courthouse. pic.twitter.com/GL2kAQJMkJ

A diferencia de ellos, ella no es parte acusada en la demanda entablada por la Secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, según la cual Trump padre hizo inflar el valor de su patrimonio a fin de conseguir préstamos y contratos con condiciones blandas.

El juicio sin jurado decidirá sobre acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de balances empresariales. El Juez Arthur Engoron ya falló sobre la acusación principal, de que Trump incurrió en fraude, y ello podría despojar al expresidente de propiedades emblemáticas como la Torre Trump, aunque un Tribunal de apelaciones le ha permitido seguir teniéndolas, al menos por ahora.

Ivanka Trump is testifying in the New York Trump Fraud trial right now.

Of Note thus far, Prosecutors showed Ivanka a letter from Deutsche Bank to herself after she requested an additional $50M loan on alleged false premises.

“I spoke to the credit team on the $50mm request and… pic.twitter.com/3shErWBcGa

— Brian Krassenstein (@krassenstein) November 8, 2023