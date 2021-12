Tráiler coreano de No way home revela imágenes inéditas de la cinta de Marvel

Esta será la película de Spider-Man más larga de la historia, incluyendo las películas anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield, cuyos villanos regresan para la ocasión.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 8 de diciembre (AS México).- Este final de año quedará marcado por el estreno de Spider-Man: No Way Home, la nueva película de Sony Pictures y Marvel Studios como parte del UCM que pretende convertirse en todo un fenómeno a todos los niveles. Y es que es tal la expectación, que ya es la película con más preventa de entradas en la historia del cine, incluso superando a Vengadores Endgame. Ahora, el filme confirma la duración total de su metraje y cu calificación por edades, además de compartir nuevos materiales promocionales como nuevos pósteres o un clip de video con escenas inéditas.

Así, Spider-Man No Way Home tendrá una duración de 150 minutos, o lo que es lo mismo, 2 horas y 30 minutos; en comparación, Spider-Man Homecoming duraba 133 minutos mientras que Spider-Man Far From Home tenía una duración de 129 minutos. Con todo, será la película de Spider-Man más larga de la historia, incluyendo las películas anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield, cuyos villanos regresan para la ocasión.

Por otro lado, también se ha confirmado que Spider-Man No Way Home tendrá una calificación por edades PG-13, es decir, la misma calificación que el resto de películas del UCM, con lo que no será recomendable para menores de 13 años. Los motivos de esta calificación por edades es que la película incluye “secuencias de acción y violencia, algo de lenguaje y breves comentarios sugerentes”. Recordemos que el propio Tom Holland aseguraba recientemente que Spider-Man No Way Home es la película más violenta y oscura de Spider-Man hasta la fecha.

Cerramos con un nuevo clip de video o spot de televisión, esta vez, para cadenas surcoreanas y que nos deja ver escenas inéditas y ampliadas de otras ya vistas en anteriores spots. Spider-Man No Way Home se estrena en cines el próximo 16 de diciembre de 2021.

