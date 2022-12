New York Times tiene su primera huelga en 40 años por salario y teletrabajo

Madrid, 8 de diciembre (EuropaPress) – Los empleados del The New York Times declararon este jueves un paro de 24 horas tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y la dirección del diario sobre un aumento de salarios y el régimen de teletrabajo, en el primer paro de estas características desde el ocurrido en 1981.

La huelga fue confirmada este jueves por el sindicato The NewsGuild of New York en su cuenta de Twitter. “Negarse a hacer el trabajo que amas nunca es una decisión fácil, pero nuestros miembros están dispuestos a hacer lo que sea”, ha hecho saber. “Hace falta una mejor redacción para todos”, añadió.

En el comunicado correspondiente, el comité de empresa del NYT denuncia a la compañía por “falta de buena fe” en las negociaciones.

La portavoz de la dirección del diario, Danielle Rhoades Ha, lamentó la postura exhibida por los sindicatos, a quienes acusó de lanzar la huelga en plenas conversaciones.

En respuesta, el comité había reconocido “un ligero cambio de tono en la mesa de negociaciones y una mayor urgencia por parte de los representantes de la empresa”, pero finalmente “la gerencia del Times no estuvo de acuerdo con los temas centrales”.

The Times blames our culture of open bargaining — where all members of a union are welcome to observe bargaining sessions — for why negotiations have been stalled. Everyone who will be affected by the decisions made at the bargaining table should be privy to those discussions. https://t.co/kjmtvgq50p

— NewsGuild of New York (@nyguild) December 8, 2022