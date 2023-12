GALILEO | ¿Una paradoja al centro de la galaxia? ¿Cómo invito a cenar a un ajolote?

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Esta semana en “GALILEO”, el programa sobre ciencia de Estudio B, de SinEmbargo Al Aire en Youtube, se discutieron una serie de temas científicos. La miscelánea incluye planetas que danzan en perfecta simetría alrededor de su estrella, animales con nombres “polémicos” que serán renombrados, nuevos hallazgos que forman paradojas en el espacio exterior y de ajolotes, el peculiar animal en peligro de extinción, y la nueva campaña para salvarlos.

UN “BALLET CÓSMICO”

Un grupo de astrónomos ha descubierto un raro sistema solar en perfecta sintonía de seis planetas que se desplazan como una gran orquesta cósmica no afectada por fuerzas externas desde su nacimiento hace miles de millones de años.

El hallazgo, anunciado la semana pasada, puede ayudar a explicar cómo surgieron los sistemas solares en la Vía Láctea. Este se encuentra a 100 años luz de la Tierra en la constelación Cabellera de Berenice. Un año luz equivale a 9.33 billones de kilómetros.

Un par de satélites buscadores de planetas —el Tess de la NASA y el Keops de la Agencia Espacial Europea— trabajaron juntos en las observaciones.

Ninguno de los planetas se encuentra dentro de la llamada zona habitable de la estrella, lo cual significa que hay escasa o nula posibilidad de vida tal como la conocemos.

La estrella, llamada HD 110067, podría tener más planetas. Los seis hallados hasta el momento tienen entre dos y tres veces el tamaño de la Tierra, y su densidad es similar a la de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Sus órbitas son de nueve a 54 días, lo cual significa que están más próximos a su estrella que Venus al Sol, lo que los vuelve excesivamente calurosos.

Este sistema solar es singular porque los seis planetas se desplazan como una sinfonía perfectamente sincronizada. Es lo que se llama en términos técnicos una resonancia, “muy precisa, muy ordenada”, dijo el coautor Enric Palle, del Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias.

El planeta interior completa tres órbitas por cada dos de su vecino más próximo. Lo mismo sucede con el segundo y el tercero, y con el tercero y el cuarto.

Los dos planetas exteriores completan sus órbitas en 41 y 54,7 días, lo que significa cuatro órbitas por cada tres. El planeta más interior completa seis órbitas en exactamente el mismo tiempo en que el más exterior completa una.

Se cree que todos los sistemas solares, incluido el nuestro, comenzaron así, según los científicos. Pero se calcula que apenas uno de cada 100 conservaron esa sincronización, y el nuestro no es uno de ellos. Los planetas gigantes pueden provocar trastornos, lo mismo que los bombardeos de meteoros, los encuentros cercanos con estrellas vecinas y otras perturbaciones.

Los astrónomos conocen entre 40 y 50 sistemas solares en sintonía, pero ninguno tiene tantos planetas ni una estrella tan brillante como este, dijo Palle.

AVES REBAUTIZADAS

En “GALILEO” también discutimos sobre animales con nombres polémicos, como el insecto llamado Hitler. Ahora, La Sociedad Estadounidense de Ornitología anunció que cambiará los nombres en inglés de las especies de aves que llevan nombres de personas, cualquiera que este sea.

The effort will begin in 2024 and will focus initially on 70–80 bird species that occur primarily within the U.S. and Canada and will include public involvement. Learn more about this announcement and process. https://t.co/EgGbux7TPR #BirdNames

— American Ornithological Society (@AmOrnith) November 1, 2023