AMLO elige no opinar del TEPJF y dice: “Oposición no sube porque no entiende cambios”

El jueves, en medio de una sesión pública incómoda, donde se pretendía discutir la posible renuncia del titular del TEPJF, Rodríguez Mondragón huyó del recinto y únicamente dio a conocer, por vía telefónica, que el próximo lunes informará si renuncia o no al cargo.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar esta mañana sobre la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fuera acusado ayer de permitir la injerencia de despachos de abogados al interior de la institución y por el que tres de sus pares buscaban su renuncia.

“No opino de eso, ahí les ofrezco disculpas. Porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Elecciones limpias y libres. Sufragio efectivo. Voto efectivo. Democracia efectiva”, señaló desde Palacio Nacional este viernes.

“Esto es muy importante lo de la democracia efectiva. No fachada, no simulación. Nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. Democracia representativa y democracia participativa. No sólo es elegir a quienes nos representan sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen. Que no actuemos cada seis años, que no se agote la democracia en el voto para elegir una autoridad, sino que se haga vale el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato. Que sea el pueblo el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone, el pueblo quita”, aseveró.

Cuestionado sobre si llamaría a la cordura a los magistrados del TEPJF, rechazó la propuesta: “No, yo creo que todos ayudan, ya la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo y a actuar con integridad y autolimitarse. Ya no es el tiempo de la prepotencia. Ya pasó eso. La misma sociedad, por mucho control que haya de los medios, ya no funcionan, ya no tienen efecto”.

“Ese es el problema de algunos, por eso hay una oposición creciente. Porque no han querido entender que han habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo, no han entendido los acomodos que se han presentado en los últimos tiempos”, respondió en cambio.

Además, puso de ejemplo al Presidente estadounidense Abraham Lincoln para asegurar que “no se puede mentir al pueblo, eso ya no les funciona”. “Ojalá haya arreglos y todo, y que logremos entre todos establecer una verdadera democracia. Donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes. Eso nos ha hecho falta, no es exagerado sostener que por falta de democracia México no está en el sitio que le corresponde, pero ya estamos avanzando, pero va a quedar el hábito democrático, va a ser una buena herencia para las nuevas generaciones. En eso deberían estar pensando las autoridades electorales”, concluyó.

REYES MONDRAGÓN HUYE DE UN TEPJF EN CRISIS

Este jueves, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue acusado de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal Electoral, aunque no se dieron los nombres de los bufetes. El mentor del Magistrado presidente es el panista Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa cuando este ocupaba la Presidencia de la República, quien impulsó su carrera desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y quien tiene, precisamente, un despacho de abogados.

De octubre de 2012 y hasta febrero de 2013, por ejemplo, cuando Gil Zuarth se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rodríguez Mondragón fungió como Secretario Técnico de dicha comisión. Además de haberlo acompañado como Coordinador de asesores, cuando Gil estaba en el Gobierno de Calderón Hinojosa.

Por medio de una llamada telefónica Reyes Rodríguez le comunica a sus compañeros que no se reanudará la sesión de este jueves y que hasta el lunes 11 de diciembre informará si renuncia a la presidencia del TEPJF. La magistrada Soto le pide más explicaciones y este le cuelga. pic.twitter.com/eRRnMbc2Zh — Fernando Merino (@FerMerinoN) December 8, 2023

En medio de una sesión pública incómoda, donde se pretendía discutir la posible renuncia del titular del TEPJF, Rodríguez Mondragón huyó del recinto y únicamente dio a conocer, por vía telefónica, que el próximo lunes informará si renuncia o no al cargo.

Luego de que se tocara el tema sobre la posible destitución de Reyes Mondragón como presidente del Tribunal Electoral, el presidente pidió a un receso por 15 minutos para, en una sesión privada, dialogar entre el quórum de la Sala Superior del recinto jurídico-electoral con respecto a dicho tópico, por lo que la transmisión de la sesión pública fue detenida. Sin embargo, al cumplirse el tiempo acordado, ni el Magistrado presidente ni la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis se presentaron.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo fue que Reyes Mondragón le notificó por una llamada telefónica a la Magistrada Mónica Soto, presente en el Pleno de la Sala Superior, que no se reanudaría la sesión de este jueves y que hasta el próximo lunes 11 de diciembre informaría de su decisión a sus colegas del Tribunal Electoral.

“Tú te comprometiste públicamente en Sesión Pública para regresar y nosotros esperamos que cumplas con tu deber, tu palabra […] presidente el receso fue votado, no fue una decisión unilateral”, contestó Mónica Soto frente a periodistas presentes en el Pleno del TEPJF. A pesar de pedir mayores explicaciones, Reyes Mondragón simplemente le colgó.

En la última intervención de este jueves, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña dio a conocer que Reyes Mondragón ha permitido “una extraña intervención” de despachos de abogados en la vida del tribunal, aunque no precisó de cuáles, no dio los nombres.

Es un placer desayunar con mis estimad@s compañero y compañera @FFuentesBarrera y #MónicaSoto pic.twitter.com/cvTfIMSApY — Felipe de la Mata Pizaña (@fdelamatap) December 4, 2023

Antes, durante la reanudación de la Sesión Pública, Mónica Soto dio a conocer que, una vez iniciado el receso, las y los magistrados acudieron a la sala de sesiones privadas y llamaron al Secretario General de Acuerdos para iniciar una sesión privada; sin embargo, no fue aceptada la petición de convocatoria.

“El Magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del Pleno privado. Salió molesto y entiendo que dio una conferencia de prensa”, añadió Soto.

Por su parte, el Magistrado Felipe de la Mata secundó lo mencionado por Mónica Soto y expuso que Reyes Mondragón “no tiene palabra y que no dice la verdad”.

“Ese es el problema: no ve por la institución, faltó a su palabra, todos lo vieron. Pedimos diálogo, solamente diálogo, platicar, discutir si ha hecho bien su trajo, ¿y que hizo? Decidió que no era importante platicar con sus pares y está haciendo mal”, añadió.

De la Mata Pizaña cuestionó además que quiera llevar la resolución del conflicto interno del Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia, y denunció la “innecesaria e injustificada contratación de algunas personas que ha hecho también en los últimos tiempos”.

Los tres magistrados –Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto– admitieron la existencia de una ruptura con el Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, por lo que no descarta su relevo.