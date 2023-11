Magistradxs castigan a analista por violencia política de género contra Andrea Chávez

La politóloga deberá de pagar 20 mil pesos y publicar una disculpa pública en su cuenta de X; Dresser señaló que impugnará la resolución del Tribunal Electoral.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a la analista política Denise Dresser por cometer violencia política de género contra la Diputada de Morena Andrea Chávez por comentarios emitidos en medio de comunicación.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que las expresiones emitidas por Dresser en el pograma “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido el 15 de agosto de este año a través del medio Latinus, constituía expresiones estereotipadas, las cuales no se encuentran amparadas por el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que “generó violencia simbólica y psicológica”.

Es por ello que la instancia judicial del órgano electoral federal impuso una multa de 20 mil 748 pesos y ordenó su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y seis meses.

Asimismo, instruyó a que la analista fije en su perfil de la red social X, antes Twitter, una disculpa pública y un extracto de la sentencia, durante 30 días naturales ininterrumpidos.

La legisladora morenista celebró la determinación en sus redes sociales, donde también resumió las obligaciones que impuso el TEPJF contra Dresser.

“Y sí, aunque le duela a Denise Dresser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y dignidad”, finalizó.

Posteriormente, la propia Dresser contestó el tuit de Andrea Chávez donde emitió una disculpa pública ante su equivocación con “el uso de ciertas palabras”; sin embargo, señaló que impugnará la resolución.

La analista señaló que el Tribunal Electoral había exonerado a Ricardo Salinas Pliego luego de que la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, interpusiera una queja tras comentarios emitidos por el empresario, algo que hizo cuestionar a Dresser ante “criterios distintos” sobre lo que dependencia considera como violencia política de género.

“Andrea Chávez equivocadamente canta victoria cuando el proceso no ha acabado. Impugnaré y espero que la impugnación lleve a un debate/revisión a fondo sobre la competencia del @INEMexico

y del @TEPJF_informa para sancionar a ciudadanos con medidas desproporcionadas”, señaló.

“Se está sentando un precedente peligroso por parte de la autoridad electoral, donde cualquier palabra pronunciada, fiscalizada y sacada de contexto puede llevar a sanciones desproporcionadas como ser colocada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género”, añadió.

La analista política, quien se ha desempeñado en medios de comunicación, señaló en durante un programa conducido por Carlos Loret de Mola que Andrea Chávez era “novia en la campaña” de Adán Augusto López Hernández, quien fue aspirante a la candidatura presidencial por su partido.

“Por un tema de faldas, por un tema de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla le puso a su familia en un avión militar para que fueran al Informe de Labores de Andrea Chávez, y a partir de esto la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado y no solo es un tema de tener ‘una novia en la campaña’, o no sabemos si sea novia o no, pero el hecho de darle un bien público como es un avión para trasladar a su familia y de generar esta controversia en torno a su figura”, manifestó la politóloga.