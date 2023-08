Salinas Pliego impugna medidas de INE por ejercer violencia política contra Citlalli

También el magnate presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el recurso de revisión al procedimiento especial sancionador.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego impugnó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que concedió las medidas cautelares solicitadas por la Senadora morenista Citlalli Hernández frente a las declaraciones que podrían constituir violencia política de género.

El empresario señaló que estas medidas afectan su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica hacia los servidores públicos.

Salinas Pliego apuntó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pasó por alto el hecho de que la denunciante tiene el doble carácter de Senadora y secretaria general de Morena, por lo cual “está obligada a soportar un nivel de crítica mucho mayor, incluso aunque ésta pueda parecer desagradable o chocante”.

Además, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el recurso de revisión al procedimiento especial sancionador.

En relación con las acusaciones de violencia política de género dirigidas contra Citlalli Hernández, Salinas Pliego argumentó que ha hecho afirmaciones que no se vinculan con asuntos electorales, como la gordofobia, y cuestionó que estas afirmaciones no se han sustentado con pruebas.

El pasado 11 de agosto, el INE determinó que Salinas Pliego sí ejerció violencia política de género contra la secretaria general de Morena.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Salinas Pliego que, dentro de un plazo de 24 horas, borre 70 publicaciones de su cuenta de Twitter, que fueron denunciadas, así como otras 25 publicaciones de una decena de usuarios.

La decisión de eliminar publicaciones adicionales de otras cuentas de la misma red social por comentarios violentos fue por unanimidad.

Hoy el @INEMexico emitió medidas cautelares a @RicardoBSalinas por los casi 100 tuits en los que ejerce violencia política de género en mi contra. Lo denuncié porque ninguna mujer debe de ser violentada por su género o su físico; las expresiones de odio no son parte de la… — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) August 12, 2023

La morenista Citalli Hernández acusó al empresario de haber usado “un discurso de odio gordofóbico y misógino en su contra por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular”.

Ante este señalamiento, la Unidad Técnico de lo Contencioso del órgano electoral confirmó que tras la revisión de los mensajes, sí existe una agresión contra la morenista por su físico y por ser mujer, por lo que sus comentarios no pueden considerarse libertad de expresión.

Por ello, la Comisión de Quejas estableció la aplicación de una medida cautelar para ordenarle al empresario no repetir su actuación, ya que advirtieron sobre “una situación fáctica objetiva” que adelanta que podrían presentarse nuevamente sus dichos.

La secretaria general de Morena ha descalificado al INE y al Tribunal por las medidas cautelares aplicadas al Presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Se les va a aparecer el diablo hdspm, debieron haberse medido. Están queriendo cambiar la conversación porque evidenciar su plan COMUNISTA para el país les abrió un pozo en su armadura propagandística y no saben cómo salirse de ella, ya vimos donde les duele y donde NO HAY QUE… pic.twitter.com/MeActJJEm3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 12, 2023

La Consejera Claudia Zavala insistió en que no se puede tolerar que ningún hombre, ya sea servidor publico o no, se exprese de manera ofensiva contra las mujeres y que, a través de las redes sociales, sean víctimas de violencia.

Como respuesta, el magnate mexicano lanzó un abierto desafío no sólo al Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sino también a las y los consejeros del INE, por haberle ordenado detener su ataque de odio contra Citlalli Hernández.

El empresario encabeza desde hace al menos tres semanas una campaña en contra de los Libros de Texto Gratuitos porque, dice, son “comunistas”. Televisión Azteca, de su propiedad, ha utilizado todos sus espacios para atacar y ofender a funcionarias y funcionarios federales.

“Se les va a aparecer el diablo hdspm [acrónimo de ‘Hijos de su Puta Madre’], debieron haberse medido. Están queriendo cambiar la conversación porque evidenciar su plan COMUNISTA para el país les abrió un pozo en su armadura propagandística y no saben cómo salirse de ella, ya vimos donde les duele y donde NO HAY QUE AFLOJAR, ¿que me van a hacer los pendęjos del @INEMexico, va a venir a detenerme por cuestionar a una cerdidora pública?”, se burló en un tuit en el que anexa un video retador: “Voy a usar todos los recursos que tengo para triunfar, y no me van a ganar”, dice de viva voz.

Grupo Salinas sostiene un litigio en contra del Gobierno de López Obrador para evitar el pago de impuestos; su adeudo alcanza, según cálculos basados en declaraciones de funcionarios federales, entre los 18 mil millones y los 38 mil millones de pesos. El Presidente López Obrador confirmó que las empresas de Salinas Pliego –tercer hombre más rico de México, después de Carlos Slim y Germán Larrea– mantienen este litigio por adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En octubre de 2022, el magnate pagó algo de lo que deben Banco Azteca, Elektra y TvAzteca: un crédito fiscal por 2 mil 800 millones. Desde entonces ha mantenido una actitud hostil y ha lanzado amenazas a través de sus redes sociales.

El Presidente López Obrador, sin embargo, ha optado por no confrontar al multimillonario y mantiene, más bien, una actitud de condescendencia que contrasta con las respuestas que suele dar casi todos los días a sus adversarios en otros terrenos, como el mediático, el político o el empresarial.